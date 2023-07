TSV Oberpframmern: Start der letzten Lutz-Saison – möglicher Nachfolger bereits dabei

Von: Wolfgang Herfort

Mit Beginn der Saisonvorbereitung am morgigen Donnerstag, 19 Uhr, wird beim TSV Oberpframmern ein Umbruch eingeleitet.

Oberpframmern – Zwar empfängt wie seit knapp zehn Jahren Manu Lutz als Spielertrainer die Kreisligakicker zur ersten Übungseinheit. Doch es soll die letzte Runde sein, in der der 39-Jährige das Sagen hat.

Dann wird Schluss sein, sagt das Pframmerner Urgestein. Sein (potenzieller) Nachfolger wird ihm ab sofort zur Seite stehen. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch als Co-Trainer: Neuzugang Stefan Lechner (29). Der frühere Bayernligaspieler vom TuS Holzkirchen wird beim Kreisligisten seine aktive Karriere fortsetzen und soll auch in die Trainertätigkeit reinschnuppern.

Als „Investition in die Zukunft“ bezeichnet Lutz die Kooperation mit Lechner, der in Pframmern mit seinem Bruder Florian auflaufen wird. Wobei die Perspektive auch dringend vonnöten ist. Nicht nur weil mit Daniel Niedermaier und Benedikt Fürst zwei etablierte Kräfte ihre Fußballschuhe an den Nagel gehängt haben. „Uns fehlt es an Qualität“, beklagt Manu Lutz. Man klammere sich zwar nicht an die Kreisliga, sehe sie aber als Anreiz für junge Spieler. Zumal die Münchner Kreisliga 3 ein „richtig gutes Niveau“ biete, wie Stefan Lechner festgestellt hat. Mit seinen Toren soll er in der kommenden Saison dafür sorgen, dass der TSV Oberpframmern auch künftig in der Liga vertreten sein wird. (Wolfgang Herfort)