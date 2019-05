TSV Oberpframmern nach Remis noch nicht mit absoluter Ruhe

Durch Erfolg des FC Alemannia fehlt dem TSV noch ein Punkt

von Wolfgang Herfort schließen

Eigentlich hätten die Pframmerner beim Schlusspfiff zufrieden sein können. 1:1 Zuhause gegen den SV Anzing. Kein schlechtes Derby-Ergebnis. Im Blick nach unten ist das jedoch zu wenig um absolute Sicherheit zu gewähren

Zufrieden waren Spielertrainer Manu Lutz und seine Mitstreiter dennoch nur sehr begrenzt. Was weniger an der vergebenen Führung gegen den SVA lag. Vielmehr das überraschende Ergebnis des FC Alemannia (3:0 gegen Akgüney Spor) wurmte. Denn jetzt sind die Pframmerner noch nicht am sicheren Ufer angelangt. Für den Klassenerhalt fehlt dem Tabellensiebten noch ein Pünktchen. „Egal, das holen wir uns beim nächsten Mal“, gab sich Pframmerns Abteilungsleiter Benedikt Fürst zuversichtlich. Gegner und Gastgeber ist dann Akgüney Spor.

Temporeich, aber wenig aufregend verlief die Anfangsphase. Hüben wie drüben gab es Annäherungen an den gegnerischen Kasten, ohne wirklich gefährlich zu werden. Bis der Pframmerner Mathias Niedermaier seine Vorbereiter-Qualitäten offenbarte. Zuerst legte er für einen satten Schuss von Michael Kotter auf (36.), dann ließ er eine butterweiche Flanke folgen, die Pframmerns Spielertrainer Manu Lutz zum 1:0 einköpfte (42.).

Nicht viel ereignisreicher verlief die zweite Halbzeit. Zwar hatte Anzing einen Lattenknaller zu verzeichnen, doch dafür scheiterte im Gegenzug Daniel Esterl nur knapp. Dass am Ende Fürst von einem „gerechten Remis“ sprach, ging auf Andreas Schmids Konto. Einen langen Diagonalball nahm er volley an und versenkte ihn zum 1:1 in den Pframmerner Maschen. Für Keeper Daniel Silbereisen gab es da nichts zu halten (74.). „Den hat er super verarbeitet“, zollte der TSVO-Abteilungsleiter dem Anzinger Torschützen seinen Respekt. Viel mehr gab es für die knapp 100 im Schneeregen frierenden Zuschauer nicht zu sehen. Ein weiterer Treffer bei Pframmerns letzter Gelegenheit durch Manu Lutz wäre dem Spielverlauf nicht gerecht geworden. Die Gäste um Süleymann Uzun durften mit dem einen Zähler zufrieden sein. Auswärts gepunktet, Platz fünf verteidigt, Rang vier noch in Reichweite. So stellt sich der SVA das Saisonfinale vor.

Pframmern: Silbereisen, M. + Fl. Niedermaier, Pommer, T. + E. Lutz, Kronester, Esterl, Wagner, Kotter, Michael Huber; Frederik Borutta, Fürst, Georg Huber. - Trainer: Manu Lutz.

Anzing: Bettermann, Hösl, Germeier, Adrian + Kilian Blumberg, Lehrmann, Reuel, Dolanjski, Behr, Muck; Spaude, Nitschke, Uzun. – Trainer: Süleymann Uzun.