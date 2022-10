TSV Oberpframmern: Esterl köpft den TSV ins späte Glück

TSV Oberpframmern wird spät erlöst: Der Ausgleich gelingt in der Nachspielzeit der Ausgleich © Stefan Rossmann

„Wir haben gegen eine Top-Mannschaft ein 1:1 geholt, sind seit sieben Spielen ungeschlagen. Wir sind zufrieden.“

Oberpframmern – Oberpframmerns Co-Spielertrainer Florian Lechner, mit zehnjähriger Vergangenheit beim Kontrahenten, zog nach dem Remis gegen den SC Baldham-Vaterstetten ein erfreutes Fazit, warnte aber zugleich: „Wenn wir am Samstag gegen Hajduk nicht nachlegen, war das Unentschieden nichts wert.“

Beide Vereine agieren seit Wochen höchst ertragreich im Punktspielbetrieb. Mit der Punkteteilung am Mittwochabend verlängerte auch der SCBV seine Serie ohne Niederlagen auf sieben Partien, verpasste aber den Sprung an die Tabellenspitze. In der 89. Spielminute führten die Baldhamer die Tabelle virtuell noch an, doch die letzte Spielaktion führte zum Ausgleich: Pframmerns Mathias Niedermaier kam nach seinem abgewehrten Freistoß nochmals an den Ball und fand mit seiner Flanke den Kopfballverwerter Daniel Esterl im Baldhamer Strafraum (90.).

TSV Oberpframmern gegen SC Baldham-Vaterstetten: 100 Zuschauer sahen das Derby mit an

„Natürlich vom Zeitpunkt her glücklich, aber vom Spielverlauf her, ist es gerecht“, befand Lechner nach der Partie. Zuvor sahen die knapp 100 Derby-Fans ein schnelles, intensives Kreisliga-Topspiel mit einigen Strafraumszenen. In der Anfangsphase machte der TSVO mächtig Druck, bei den Möglichkeiten von Florian Köster und Esterl zeigte aber Baldhams Schlussmann Solomon Arewa seine Klasse.

Baldham befreite sich dann vom anfänglichen Sturmlauf der Platzherren, richtete aber auch kein „Unheil“ an. Mitte der zweiten Hälfte brachte Simon Lämmermeier seine Farben schließlich mit einem schön gezirkelten Schlenzer nach glücklichem Ballgewinn mit 1:0 in Front (72.). Doch Oberpframmern wehrte sich, nach einigen vergebenen Chancen glückte letztlich der Ausgleich. arl

TSV Oberpframmern: Krötz, Niedermaier M. + D., Pommer, Lutz T., Borutta, Lechner, Esterl, Leidl, Kronester, Köster, Ostner, Probst, Röttinger

SCBV: Arewa, Winzer, Duraj, Olwa, Lämmermeier, Sealy, Kreissl, Toure, Prehn, Holzapfel, Stepanek, Paul, Rook.