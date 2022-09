TSV Oberpframmern gewinnt dank überragendem Maximilian Krötz: „Ein fettes Danke an unseren Keeper“

Zu spät ins kurze Eck tauchte Anzings Torwart Deniz Erden beim 1:0 der Pframmerner Platzherren ab. Foto: sro © sro

Der TSV Oberpframmern stabilisiert sich zunehmend. Die Pframmerner bestätigten den Trend der vergangenen Wochen und siegten gegen den SV Anzing dank einer kämpferischen Leistung mit 2:1 (1:0).

Oberpframmern – „In der Halbzeitpause befürchtete unser Trainer einen Herzinfarkt. Davor wollten wir ihn gerne bewahren“, scherzte Oberpframmerns Spielführer Michael Huber nach der Partie. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Hausherren mit 1:0 in Führung. Florian Köster hatte sich über die Außenbahn gegen zwei Anzinger durchgesetzt und erfolgreich abgeschlossen. „Es war das erwartete Spiel. Anzing kam in der Regel über lange Bälle. Darauf waren wir eingestellt. Aber wir haben dann unverständlicher Weise einen Gang zurückgeschaltet“, berichtete Huber. Der SVA hatte in der Folge mehr von der Partie und kam zu einigen guten Möglichkeiten.

Aber immer wieder scheiterten die Bemühungen der Gäste spätestens an den Qualitäten von TSV-Schlussmann Maximilian Krötz. „Ein fettes Danke an unseren Keeper. Wir sind glücklich mit 1:0 in die Kabine gegangen“, gab Huber zu. Es folgte die Halbzeitansprache von Pframmerns Emanuel Lutz, die bei dessen Schützlingen ein Verantwortungsgefühl gegenüber der Gesundheit und den Nerven ihres verletzten Spielertrainers hervorrief.

SV Anzing bleibt vier Spiele in Folge ohne Sieg +++ TSVO muss als nächstes gegen den Tabellenführer ran

„Wir haben dann ein anderes Gesicht gezeigt und kaum noch Zweikämpfe verloren“, so Huber, der höchstpersönlich für das 2:0 zuständig war, als er eine Flanke von der linken Seite gegen die Laufrichtung von Anzings Torhüter verwertete. Die Gäste verkürzten durch den eingewechselten Nikolas Stangl zwar noch auf 1:2, kamen aber nicht mehr zu zwingenden Chancen.

„Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren. Die Saison ist noch lang. Bei uns herrscht dennoch eine positive Grundstimmung. Aber ein Erfolg wäre schon mal wieder schön“, sagte Anzings Trainer Christian Rickhoff nach dem vierten sieglosen Auftritt in Serie. Oberpframmern geht dagegen mit ordentlich Selbstvertrauen in das bevorstehende Duell mit Tabellenführer SCBV. (fhg)