Oberpframmern-Trainer Lutz: „Wenn gegen Anzing was rausspringt, ist das wie ein Bonus“

Von: Wolfgang Herfort

Ein volles Programm kommt auf den TSV Oberpframmern (r. Mathias Niedermaier) zu. © Stefan Rossmann

Der TSV Oberpframmern empfängt am Dienstag um 19:30 Uhr das Spitzenteam des SV Anzing in der Kreisliga. Trainer Manu Lutz wäre schon mit einem Punkt zufrieden.

„Wir müssen ein bisserl entschlossener in die Zweikämpfe gehen“, so Michael Hubers Erkenntnis nach dem 1:1 am Sonntag gegen den TSV Waldtrudering, Die Umsetzung des Ratschlags des verletzten Pframmerner Kapitäns alleine wird aber nicht reichen, um gegen die Gäste aus Anzing zu punkten. Zumal die Mannschaft von Christian Rickhoff vor zwei Tagen in Ottobrunn drei Zähler liegen ließ.

„Wenn gegen Anzing was rausspringt, ist das wie ein Bonus“, sagt Spielertrainer Manu Lutz, der froh ist, die Sonntagspartie auf diese Weise schnell abhaken zu können. Fraglich sei für ihn, ob die 24 Stunden zur Regenation ausreichend seien, „denn die Hälfte der Mannschaft hätte gegen Waldtrudering eigentlich nicht spielen dürfen“. Dass dennoch alle die Zähne zusammenbissen und vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit kämpften, „rechne ich ihnen hoch an. Gegen Anzing haben wir nichts zu verlieren.“ (Wolfgang Herfort)