„Hört sich nicht nur gut an, es war auch gut“ - TSV Oberpframmern glückt Revanche

Felix Kronester erzielte das 3:1 für den TSV. © FuPa

„Das 3:1 beim SV Zamdorf hört sich nicht nur gut an, es war auch gut.“ Oberpframmerns verletzter und deswegen „nur“ als Pressewart tätiger Michael Huber durfte von einem Erfolgserlebnis auf fremden Platz berichten.

Oberpframmern – Angesichts der sonstigen Ergebnisse, „waren das ganz wichtige drei Punkte. Damit können wir den Abstand nach unten halten und den Blick nach oben richten.“ Nachdem der TSVO in der Vorsaison eine 0:10-Pleite in Zamdorf kassiert hatte, sollte unbedingt die Revanche glücken. „Das hat noch gegärt. In Gänze war das 3:1 dann auch verdient“, berichtet Huber. Die Partie fand trotz bestem Fußballwetter auf Kunstrasen statt. „Das war schwierig zu spielen, viele Bälle wurden einfach zu weit.“ Trotzdem mochte sich Huber nicht zu laut beschweren, denn nach dem 0:1 per Kopfball durch Daniel Esterl (54.) half beim 0:2 der Platz mit. Ein Freistoß von Mathias Niedermaier titschte unglücklich auf und fand den Weg ins Netz (68.). Zamdorf sorgte noch einmal für Spannung durch das 1:2 (69.), doch Felix Kronester ließ Pframmern endgültig jubeln (90.). (arl)

TSVO: Krötz, Niedermaier, Pommer, Lutz T., Borutta, Tristl, Lechner, Esterl, Leidl, Kronester, Köster, Probst, Röttinger; Fürst.