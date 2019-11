TSV Oberpframmern: Träumen verboten trotz guter Ausgangslage

Duell um Spitzenplatz gegen Heimstetten II

von Wolfgang Herfort schließen

Auch Platz drei nach zehn Partien kann Pframmerns Credo nicht ändern. Das Wort Spitzenmannschaft kommt darin nicht vor.

Oberpframmern – „Wir sind eine Mittelfeldmannschaft, die stark gestartet ist“, sagt Abteilungsleiter Benedikt Fürst. Eine Einschätzung, über die er selber lachen muss. Wieder ernst geworden, betont er: „Es geht so schnell wieder bergab, da wäre es fahrlässig, sich mit Träumen um eine Spitzenposition zu beschäftigen und den Abstiegskampf zu vernachlässigen.“ Denn trotz der bereits eingefahrenen 19 Zähler verfolge man das Geschehen auf den hinteren Plätzen aufmerksam. „Drum ist Heimstetten II auch Favorit“, so Fürst vor dem Duell mit der Reserve des Regionalligisten am Sonntag (14.30 Uhr). Zumal die Gäste die derzeit beste Offensive der Liga stellen („noch vor Hohenlinden“ – das Pframmern zuletzt mit 2:1 bezwang – Anm. d. Red.). In Florian Kopp (12 Treffer) und Sebastian Kneißl (10) haben die Gäste die Nummer eins und drei der effektivsten Torjäger in ihren Reihen. Dennoch: „Gerne kommen die nicht nach Pframmern“, weiß Fürst, „das liegt ihnen offenbar nicht.“ Allerdings schätzt er Heimstetten als „spielerisch besten Gegner nach Waldperlach“ ein, bei dem auch höherklassig erfahrene Spieler zum Einsatz kommen könnten. „Aber das weiß man vorher nie, ist aber auch egal.“

Die Ausgangslage für Spielertrainer Manu Lutz und die Seinen ist nach der personell bedingten Absage der Pokalpartie am vergangenen Donnerstag (Hohenlinden zog kampflos ins Halbfinale ein) nicht die schlechteste. Alle Spieler, die unter der Woche aus den verschiedensten Gründen nicht verfügbar waren, sind wieder da – auch wenn beim jüngsten Training nicht einmal zwei Schafkopfpartien zusammen gekommen wären.