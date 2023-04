Florian de Prato für Pframmern auf Stippvisite in der B-Klasse

Von: Julian Betzl

Einen namhaften Debütanten durften die rund 50 Fans des TSV Oberpframmern zu Beginn der zweiten Halbzeit im Dress ihrer Heimelf begrüßen.

Oberpframmern – Hinter der Rückennummer 13, die nun im Heimspiel gegen die Drittvertretung des TSV Grasbrunn-Neukeferloh auf dem Platz stand, verbarg sich kein Geringerer als Florian de Prato.

Weshalb der ehemalige Regionalligakicker des VfR Garching und spätere Spielertrainer der legendären Moosacher Landesligamannschaft nun für Pframmerns Herrenreserve in der B-Klasse 6 die Schuhe schnürt?

Das kann TSVO-Pressesprecher Michi Huber schnell erklären: „Flo wohnt seit fünf, sechs Jahren im Ort, ist mit ein paar Spielern befreundet und hat im Winter jetzt seinen Spielerpass hierher verlegen lassen, um sich, wie er selbst sagt, im Gaudi-Bereich ein bisschen zu bewegen.“

Mehr als ein paar punktuelle Aushilfseinsätze dürften für den 36-jährigen, dreifachen Familienvater allerdings kaum drin sein. Schließlich hat de Prato als Trainer von Landesligist TSV Grünwald nebenberuflich bereits ein gut gefülltes Wochenprogramm, wie er selbst erklärt: „Ins Training schaffe ich es nie und auch wenn wir am Vortag mit Grünwald spielen, wollen ich und meine Familie diesen Aufwand am nächsten Tag nicht mehr unbedingt. Meine Einsätze wird man wohl an einer Hand abzählen können.“

Wenn de Prato dann aber schon die Stollenschuhe anhat, sticht die individuelle Klasse schnell heraus. „Man hat schon am Samstag gesehen, dass dieses Auge und dieses Gefühl im Fuß sicher kein anderer in dieser Liga hat“, schwärmt Huber nahezu vom neuen „Traum-Sturm“ in der TSV-Reserve mit de Prato und Benedikt Fürst, der sofort klickte: Nur drei Minuten nach seiner Einwechslung bereitete de Prato mustergültig für Fürst zum 1:1-Ausgleich (48.) – und Endstand – vor.

„Ich hätte danach aber selbst noch eins machen müssen“, ärgert sich de Prato kurz. Den Torerfolg in dieser Liga habe er bereits als 19-Jähriger abgehakt, ausgerechnet im Grasbrunner Dress. „Dass ich in sämtlichen Amateurligen schon getroffen habe, habe ich beispielsweise meinem Bruder Stefan noch voraus“, gibt de Prato schmunzelnd Einblick in die Familien-Statistik.

Bei seinem TSVO-Debüt sprang auch ohne eigenen Torerfolg ein wichtiger Punktgewinn im Abstiegskampf heraus. (bj)

TSV Oberpframmern II: Krötz, Leidl, Heiß, Hintze, Häsili, Esterl, Niedermaier, Schneider, Schedlbauer, Ostner, Kasberger; Borutta, de Prato, Fürst, Kabuschat, Glas.