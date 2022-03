Remis im Kellerduell: Pframmern kann Waldtrudering-Spiel nicht so recht einordnen

Von: Wolfgang Herfort

Blieb gegen Waldtrudering torlos: Pframmerns Daniel Esterl. © sro

Angesichts der angespannten Pframmerner Personallage war das 1:1 gegen den TSV Waldtrudering, einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, respektabel.

Oberpframmern – Unterm Strich aber zu wenig, um ein wenig Druck aus dem Kessel zu nehmen. Zumindest ging es für Manu Lutz und sein Team einen Platz aufwärts in der Tabelle. „Wichtig ist auch, dass die uns nicht überholt haben“, so der noch immer verletzte Michael Huber.

Angesichts der Anfangsphase durften die Gastgeber froh sein, überhaupt zu einem Punktgewinn gekommen zu sein. „Vier 100-prozentige Chancen“, sah Huber für Waldtrudering: „Die hätten mindestens 3:0 führen müssen.“ Zur Halbzeit stand es aber – nicht zuletzt dank der Paraden von Keeper Ludwig Huber – nur 0:1 (41./Florian Weinbrenner).

Was Manu Lutz seinen Mitstreitern in der Pause erzählte, ist nicht bekannt. Aber es fruchtete. Nun waren die Pframmerner am Drücker eines durchaus robust geführten Duells. Das 1:1 von Florian Köster (59.), der von der Strafraumgrenze abzog und dessen Schuss leicht abgefälscht im Netz landete, war der Startschuss zur Pframmerner Schlussoffensive. Die größte Chance, einen Dreier zu verbuchen, hatte der Spielertrainer. Eine Hereingabe von Florian Niedermeier brachte Manu Lutz aus kürzester Distanz nicht über die Linie (90.+1). Zu diesem Zeitpunkt standen die Waldtruderinger nur mehr zu zehnt auf dem Platz. Schiri Martin Günther (FC Aschheim) hatte den Münchner David Wolf fürs Nachschlagen mit Rot vom Platz gestellt (85.). (hw)

Pframmern: L. Huber, Mathias Niedermaier, Pommer, To. Lutz, Lechner, Kotter, Em. Lutz, Esterl, Wagner, Teschauer, Da. Niedermaier – Köster, Fürst, Flo. Niedermaier, M. Roettinger.