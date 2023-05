Warmgeschossen für den Showdown: TSV Pliening nur eine Halbzeit furios

5:3-Sieg gegen SG Markt Schwaben II

Von Julian Betzl schließen

Rechnerisch sind in der C-Klasse 6 (München) noch fünf Mannschaften in der Verlosung um die beiden Aufstiegsplätze. Mit dabei ist der TSV Pliening.

Pliening – Realistisch betrachtet, ist der Reserve des TSV Egmating bei aktuell sieben Zählern Vorsprung der Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Sehr spannend entwickelt sich der Kampf um den zweiten Fahrschein in die B-Klasse zwischen dem TSV Steinhöring II und TSV Pliening/Landsham.

„Ich sehe unsere Chancen bei 50/50“, meinte Plienings Abteilungsleiter David Zerak im Anschluss an die Nachholpartie am Mittwochabend gegen die SG Markt Schwaben II. Durch den 5:3-Heimsieg zog Pliening nach Punkten mit Steinhöring gleich (45), hat allerdings im Vergleich eine Partie weniger ausstehen. „Und ich glaube nicht, dass Steinhöring nochmal patzt“, läuft für Zerak also alles auf den „großen Showdown“ am letzten Spieltag (28. Mai) hinaus, wenn die beiden Konkurrenten in Pliening im direkten Duell mutmaßlich den zweiten Aufsteiger ausspielen werden.

Setzen beide Klubs ihre Siegesserien bis dahin fort, müsste Pliening dann allerdings mit drei Toren Differenz gewinnen, um den direkten Vergleich für sich zu entscheiden. Für diesen Fall hat sich das Team von Coach Christian König gegen die Schwaben-Reserve schon mal warmgeschossen. Zumindest im ersten Durchgang. „Dass wir Markt Schwaben mit 5:1 in die Halbzeit geschickt haben, war schon eine Ansage, weil wir ja wussten, dass das immer sehr schwierige Spiele sind“, ärgerte sich David Zerak gleichwohl, dass die Heimelf in der Folgezeit merklich die Spielkontrolle verlor.

Die frühe TSV-Führung durch Moritz Märkl (2.) konnte Briken Behrami quasi im Gegenzug egalisieren (3.). Dem Doppelschlag durch Patrick Burg (22.) und abermals Märkl (24.) ließ Pliening mit dem Pausenpfiff die Vorentscheidung durch Zerak (44.) und Philipp Zeidler (45.+2) folgen. „Viele lange Bälle sind auf unserem langen Platz durchgerutscht, darauf war Markt Schwaben nicht eingestellt“, analysierte Zerak zufrieden. Marco Götz (48. Strafstoß) und Nico Wagner (68.) verkürzten nach Wiederbeginn für die Gäste. (bj)

TSV Pliening/Landsham: Huse, Schindler, Te Heesen, Walker, Zeidler, Zerak, Burg, Fleischer, Dobra, Mattusch, Märkl; Nikels, Mechri, Lentner, Röckelein, Steiglbauer.

SG Markt Schwaben II: k.A., Schwab, Hetemaj, Tschiesche, k.A., Stern, Faltermaier, Behrami, D.Beqiraj, Götz, Preniqi; Wagner-Liebetrau, Kagerer, Sacin, Hilger, U.Beqiraj.