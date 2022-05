Aufstieg! Fußballer des TSV Poing erreichen erstes Etappenziel - Trainerduo bleibt Klub erhalten

Teilen

Da spritzte die Jubelfontäne in den Nachthimmel: Die Poinger Fußballer feierten nach dem 5:0-Sieg am Dienstagabend den vorzeitigen Aufstieg in die Kreisklasse. © Foto: Christian Riedel

Der TSV Poing hat den Aufstieg in die Fußball-Kreisklasse klargemacht. Durch ein 5:0 (2:0) gegen den abstiegsbedrohten TSV Waldtrudering II am Dienstagabend hat das Team von Coach Stefan de Prato sein Ziel bereits vier Spieltage vor Ende der Saison erreicht.

Poing – „Vor der Partie war ich richtig aufgeregt. So eine Nervosität hatte ich schon lange nicht mehr verspürt. Nach dem Schlusspfiff ist dann ein großer Stein von mir abgefallen“, sagte der Spielertrainer mit rauer Stimme am Tag nach den Geschehnissen. Bis tief in die Nacht wurde der Erfolg ausgelassen zelebriert. „Ich bin um 2.30 Uhr ins Bett gegangen, war aber nicht der Letzte“, sagte er vielsagend.

Einige Stunden zuvor hatte die Mannschaft auf dem Rasen für Furore gesorgt. Nino Siebert brachte die Poinger mit einer starken Einzelaktion in Führung (13.). Kurz darauf erhöhte Paul Heinsch per Kopf nach einer Ecke (14.). Im zweiten Durchgang gelang Florent Bobaj das Kunststück, einen Eckball direkt im gegnerischen Gehäuse unterzubringen (60.), bevor Siebert seinen zweiten Treffer an diesem Abend folgen ließ (70.). „Möglicherweise muss ich Nino in den verbleibenden Ligaspielen draußen lassen, sonst hat er am Ende noch mehr Saisontore als ich“, scherzte de Prato anerkennend.

TSV Poing: Ein nie gefährdeter Heimsieg brachte den Aufstieg

Den Schlusspunkt setzte Lukas Nick, der einen Freistoß mit Ankündigung in den Winkel jagte – 5:0 (90.). „Ich habe ihn auf dem Platz gefragt, ob er ihn reinhaut. Lukas hat trocken mit ‚ja’ geantwortet und so war es dann auch“, zeigte sich der Coach begeistert.

Unmittelbar nach Abpfiff wurden de Prato und sein Co-Trainer Florian Muck kalt erwischt. Beide mussten jeweils die übliche Bierdusche über sich ergehen lassen. Abteilungsleiter Lucky Auer schien zunächst noch davonzukommen: „Ich war zu blauäugig. Ich sah die ausgeleerten Humpen und dachte, ich bliebe verschont.“ Falsch gedacht. Auch den Abteilungsleiter erwischte es. Auer konnte das jedoch verschmerzen: „Ich möchte mich bei den Trainern und bei der Mannschaft für die Leistungen bedanken. Wir haben definitiv auf die richtigen Leute gesetzt.“ Und auch in der kommenden Saison bleibt dem TSV das erfolgreiche Trainergespann de Prato/Muck erhalten. Beide Seiten verständigten sich auf eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr.

Bevor die Planungen für die kommende Saison konkretisiert werden, soll erst noch der Meistertitel eingefahren werden. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Saison ohne Niederlage abzuschließen“, kündigte de Prato an. Möglicherweise wäre das dann ja der passende Anlass für eine erneute Feier. (Florian Hennig)