Schon wieder de Pratos Knie: „Ich könnte heulen!“ – Torloses Remis zwischen Poing und Parsdorf

Torloses Unentschieden: Punkteteilung zwischen Poing und Parsdorf. © JS, Max Ziegler

Am Ende gaben sich sowohl der TSV Poing als auch der FC Parsdorf mit der torlosen Punkteteilung zufrieden.

Poing – „Wir haben wenig zugelassen und jetzt dreimal in Folge zu Null gespielt. Das hat gerade absolut Priorität bei uns“, freute sich Gästetrainer David Darmoro über die stabile Parsdorfer Defensive. „Wir hatten auch mehr Spielanteile und haben den Ball gut laufen lassen“, fand Darmoro weitere positive im FC-Spiel.

„Beide Teams hätten treffen können. Letztlich geht das Unentschieden in Ordnung“, fasste Poings Stefan de Prato zusammen. Für de Prato war es allerdings ein äußerst bitterer Nachmittag. Bei einer Pressballsituation zog sich der Spielertrainer vermutlich erneut eine schwere Knieverletzung zu.

„Ich könnte heulen. Wahrscheinlich ist das Innenband schon wieder durch. Für mich hat sich die Rückrunde wohl erledigt“, so de Prato, der erst am vergangenen Wochenende nach mehrmonatiger Pause sein Comeback in einem Pflichtspiel gefeiert hatte. (fhg)

Poing: Antelmann, Graßnick, Frühholz, Obermaier, F. Bobaj, P. Bobaj, G. Bobaj, S. de Prato, C. de Prato, Lauri, Hering - Schwarz, Simicevic, Simeth, Heinsch, Koblizek.

Parsdorf: Huber, Hrase, Rauch, Thul, Darmoro, Hetzel, Bender, Dausch, Held, S. Schuster, T. Schuster - Pfänder, Moser.