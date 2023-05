Serie der Frauen des TSV Poing geht weiter - Sieg nach Rückstand gegen Schlusslicht

Einen Lauf haben die Poinger Fußballerinnen. Das 3:1 in der Heimpartie gegen die SG Gartenstadt Trudering bedeutete bereits den vierten Sieg in Folge.

Die Gäste als Tabellenletzter gingen völlig überraschend in der vierten Minute in Führung. Doch Poing drehte den Spieß noch vor dem Seitenwechsel durch Teresa Staudigl (29.) und Jennifer Pfleiderer (35.) um. Stephanie Rickhoff sicherte der Truppe von Trainer Joachim Schimkus mit ihrem Tor in der 75. Minute endgültig die drei Punkte. arl

TSV Poing – SG Gartenstadt/ESV Ost 3:1

TSV Poing: Haase, Diessner, Pfleiderer, Janisch, Sanchez, Mc Cullough, Gattner, Schädel, Osiander, Staudigl, Rickhoff, Schimkus, T. + M. Schwarz.