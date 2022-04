TSV Poing: Gute Laune beim Poinger Ostercamp für Jungkicker und Jungcoaches

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

103 Kinder waren beim diesjährigen Ostercamp des TSV Poing dabei. © Verein

Nach zweijähriger Zwangspause konnte das Ostercamp des TSV Poing für Juniorenkicker endlich wieder stattfinden und war ein voller Erfolg.

Poing - Auch wenn das Ostercamp des TSV Poing in den vergangenen zwei Jahren aus Pandemie-Gründen ausfallen musste, hat es doch schon Tradition beim Fußballnachwuchs. Uns so waren bei der neuen Auflage, die von angenehmen Temperaturen verwöhnt wurde, 103 Buben und ein Mädchen dabei. „Sie haben viel gelernt, hatten jede Menge Spaß“, fasste Initiator Ludwig „Lucky“ Auer zusammen.

Dazu beigetragen hatten erstmals einige Juniorencoaches. „Wir wollten die jungen Kerle früh in den Trainerbereich einbinden, ihnen Material und Fachwissen an die Hand geben“, so Auer. Auf diese Weise lernten nicht nur die jungen Kicker – unter ihnen auch vier Buben und ein Trainer aus der Ukraine – im Umgang mit dem Leder dazu, sondern auch die angehenden Ausbilder. „Alle sind glückselig nach vier Tagen Powerfußball begeistert nach Hause gegangen“, freute sich der Poinger Abteilungsleiter über den Erfolg, zu dem auch Stefan Bürgermeier, Florian Gerhard und Veronika Reischl in der Organisation beigetragen hatten. „Deren Ideen wurden von unseren Trainern und Juniorcoaches sehr gut umgesetzt und hat dazu geführt, dass es ein gelungenes Camp wurde.“ Anteil daran hatten auch die Sponsoren, ohne die eine derartige Veranstaltung nur schwer zu realisieren ist. So stiftete die Firma Pfeilstetter jeden Tag kistenweise Bananen, Äpfel und Weintrauben für die Kinder. Nicht zu vergessen der Einsatz von „Mein Bäcker“, der täglich die Butterbrezen für die Trainer schmierte. Mittags wurden die jungen Kicker in der Poinger Einkehr zur allgemeinen Zufriedenheit verköstigt. hw