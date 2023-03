Abseitstor, leeres Tor und kein Sieger: TSV Poing und SG Hohenlinden teilen Punkte

Denkwürdigem Derby endet mit 3:3

Von Redaktion Ebersberg schließen

Die Fußball-Frauen des TSV Poing und der SG Hohenlinden/Forstern haben sich in einer denkwürdigen Begegnung in der A-Klasse 1 mit 3:3 (1:3) getrennt. Insbesondere die spektakuläre Schlussphase sorgte im Nachhinein für großen Redebedarf.

Poing – „So etwas habe ich in meiner gesamten Fußball-Karriere bislang nicht erlebt. Gäbe es davon Videomaterial, wäre es etwas für jeden Jahresrückblick“, berichtete Poing-Trainer Joachim Schimkus. Auch bis zu besagter Schlussphase beinhaltete die Partie schon mehrere Highlights.

Linda Penski (5.) brachte die Gäste bereits früh in Front. Kurz vor dem Seitenwechsel fielen drei weitere Treffer. Zunächst erzielte Poings Jennifer Pfleiderer (40.) das 1:1, ehe erneut Penski (42.) und Nina Hoffmann (44.) die SG zur komfortable Pausenführung schossen.

In der Endphase überschlugen sich dann die Ereignisse. Teresa Staudigl (80., 85.) glich die Partie mit einem Doppelpack aus und feierte wenig später sogar ihren vermeintlich lupenreinen Hattrick, nachdem sie einen Abpraller von der Latte über die Linie bugsiert hatte. „Wir dachten, das wäre der Siegtreffer. Alle Spielerinnen von uns liefen zur Eckfahne und jubelten, sogar unsere Torfrau“, beschrieb Schimkus die Szenerie. Nur der Schiedsrichter hatte etwas dagegen und entschied auf Abseits.

Quasi unbemerkt von den Poingerinnen führten die Gäste den fälligen indirekten Freistoß schnell aus und stürmten mit einem halben Dutzend Spielerinnen in Richtung leeres Heimtor. Den Siegtreffer vor Augen spielte sich die SG dabei jedoch ins Abseits, so dass die Partie am Ende keinen Sieger fand. „Das geht auch so in Ordnung. Wir saßen später noch alle zusammen und waren uns einig“, so Schimkus nach einer Schlussphase, die wohl noch länger in Erinnerung bleiben dürfte. (fhg)

Poing: Haase, Diessner, Schwarz, Janisch, Scherzl, Schott Sanchez, McCullough, Gattner, Osiander, Staudigl, Rickhoff - Bink, Pfleiderer, Schädel.

Hohenlinden/Forstern: Stern, Peter, Mahr, Heidfeld, A.-L. Falterer, Rathke, Arauner, Penski, Haubold, M. Blabsreiter, T. Blabsreiter - Reim, C. Falterer, Hoffmann.