Nachspielzeit-Doppelschlag schockt TSV Poing

Auf dem Vormarsch: Florian Francajs (rechts) Poinger stellen Spitzenteam Höhenkirchen ein Bein. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Der TSV Poing kassierte gegen die SpVgg Höhenkirchen zwei Gegentreffer in der Nachspielzeit und musste sich so mit einem 3:3 Remis zufrieden geben.

TSV Poing – SpVgg Höhenkirchen 3:3

Gegen Höhenkirchen gewann der TSV Poing den vierten Punkt binnen drei Tagen. Dabei geriet der Aufsteiger in in Rückstand (15.). Kurz darauf erhielt TSV-Coach Stefan de Prato erst Gelb – und direkt im Anschluss Gelb-Rot für eine Diskussion mit dem Schiedsrichter.

„Das Spiel war gut und wir hatten die besseren Chancen“, bejubelte de Prato jenseits der Coachingzone den Ausgleich durch Benedikt Obermaier (44.). Auch nach der Halbzeit machte der TSV stark weiter. Luca Lauri vollstreckte zur 2:1-Führung (50.), ehe Nico Simicevic gar auf 3:1 erhöhte (78.). In der 91. Minute konnte Höhenkirchen erst auf 3:2 verkürzen und in der 96. Minute sogar den Lucky Punch zum 3:3-Ausgleich landen – bei ursprünglich zwei angezeigten Minuten Nachspielzeit. So wandelte de Pratos Analyse zwischen Frust und Stolz: „Wir waren die bessere Mannschaft und mit einem 3:3 gegen eine Spitzenmannschaft haben wir unser Soll erreicht.“ (pso)

Poing: Hinz, Graßnick, Würz, Obermaier, Schwarz, F. Bobaj, P. Bobaj, G. Bobaj, Lauri, Hering, Siebert; Sadric, Francaj, Simicevic.