Poing stört Zukunftsplan - Dämpfer für Zorneding II

Poings Torwart Krystian Antelmann ließ gegen den Zornedinger Tobias Schwürzenbeck nichts anbrennen und hatte so Anteil am 2:1-Erfolg seiner B-Klassen-Mannschaft. © Stefan Rossmann

Der TSV Zorneding II hat in der B-Klasse 6 gegen den TSV Poing II mit 1:2 verloren. Für den Tabellenführer war es ein Rückschlag im Rennen um die Meisterschaft.

Poing – Mit einem 2:1-Erfolg gegen den Spitzenreiter der B-Klasse 6 warteten die Kicker des TSV Poing II auf. Zweimal überlief und überspielte die Heimelf von Trainer Srdjan Simicevic die öfter indisponierte Zornedinger Abwehr und ging durch die Tore von Kubilay Etcil (8.) sowie Benedikt Obermaier (28.) mit einem 2:0 in die Pause. „Wir waren zwar feldüberlegen, hatten aber keinen guten Tag“, sprach Gästecoach Rudi Riedl von „mehreren Komponenten“, überwiegend personeller Natur, die aktuell beim Ligaprimus negativ zusammenkämen.

„Wenn du dann noch einem 2:0 hinterherläufst, wird‘s schwer.“ Der einzig spielerische Lichtblick, den Zornedings Talent Julian Kolbe (18) initiierte und Pascal Dornstädter zum 1:2-Anschlusstreffer erstrahlen ließ, kam zu spät (83.). Ehe sich beide Teams am Samstag (12 Uhr) in Zorneding zum Rückspiel wiedersehen, will Riedl mit seinem Team am Mittwoch in die Erfolgsspur zurückkehren. Um 19.30 Uhr empfängt man die SpVgg Höhenkirchen. „Wir bleiben als Tabellenführer positiv, wollen Erster bleiben und aufsteigen.“ (Julian Betzl)