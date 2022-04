Erster gegen Dritter: TSV Poing lädt den TSV Haar zum Topspiel der A-Klasse 6

Will mit seinem Team die Tabellenführung weiter ausbauen: Poing-Spielertrainer Stefan De Prato. © fupa

Der TSV Poing trifft heute mit dem TSV Haar auf einen näheren Verfolger. Das Rückspiel zwischen den beiden Kontrahenten erfolgt bereits in elf Tagen.

Poing - In der Fußball-A-Klasse 6 herrscht Europapokal-Atmosphäre. Innerhalb von nur elf Tagen treffen der TSV Poing und der TSV Haar in Hin- und Rückspiel gleich zweimal aufeinander. Das erste Duell steigt an diesem Gründonnerstag unter Flutlicht in Poing.

„Wir freuen uns sehr darauf. Wir haben ja noch gar nicht gegeneinander gespielt, das macht es umso spannender. Wir haben zuerst die Partie zu Hause, das ist vielleicht ein Vorteil für uns“, sagt Poings Stefan de Prato, dessen Team in der laufenden Saison das Maß aller Dinge der Liga verkörpert. 15 Siege aus 16 Ligaspielen stehen auf dem Konto. Der Konkurrent aus Haar befindet sich aktuell in Lauerstellung auf Rang drei.

„Es sind gefühlt zwei Aufstiegsspiele. Wenn wir sie zweimal schlagen, dann sollte nichts Dramatisches mehr passieren“, verdeutlicht de Prato die Wichtigkeit beider Begegnungen. Aber dennoch ist Vorsicht geboten. Erst kürzlich schossen sich die Haarer warm für das Spitzenspiel und setzten ein offensives Ausrufezeichen beim 8:0-Erfolg gegen den TSV Oberpframmern II. „Das muss man auch erstmal schaffen. Außerdem haben sie eine gute Hinrunde gespielt“, zollt de Prato Respekt. Das ändert aber nichts an der Poinger Vorfreude auf zwei bedeutende Spiele inklusive Europapokal-Flair. (Redaktion Ebersberg)