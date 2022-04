TSV Poing: U9-Überraschungsteam mischt auf - ernsthafte Konkurrenzt für NLZ-Nachwuchsteams

Teilen

Die F-Junioren des TSV Poing im neuen Outfit, gesponsert von der Firma EP Wondra GmbH. Danke sagten bei der Übergabe (hi.v.l.): Trainer Dominik Müller, Sponsor Maximilian Wondra, Kerim Günogmus, Julian Malek, Damian Dragon, Luis Treuheit, Marco Zerjev, Sponsor Wolfgang Wondra und Trainer Mirko Hölzlein; (vo.) David Müller, Killian Astner, Lukas Hölzlein, Vini Skopetz, Elias Bürgermeier. Im Bild fehlen Niklas Gerber und Luis Heynig. © privat

Gegen die U9- vom TSV Poing verlor bereits die ein oder andere NLZ-Mannschaft. Nun folgt im Mai ein Kräftemessen mit dem TSV 1860 München.

Poing – Die U9-Kicker des TSV Poing haben sich von den schwierigen Trainingsbedingungen im Winter nicht unterkriegen lassen und den Spielspaß erhalten. Und sie brauchen sich auch nicht vor großen Namen verstecken. So ist die F1 im Frühjahr vom Stolperstein zum ernsthaften Herausforderer für die NLZ-Mannschaften der bayerischen Profiklubs gereift.

Nachdem das Team von Coach Mirko Hölzlein sich bereits bei einem Turnier in Dachau nur der SpVgg Unterhaching geschlagen geben musste (2.), sorgte der Poinger Nachwuchs zuletzt beim Einladungsturnier in Wertingen für Aufsehen: In der Vorrunde bezwang man den 1. FC Nürnberg mit 3:2. Es folgten knappe Niederlagen gegen die Stuttgarter Kickers sowie den ASV Dachau, aber ein 3:0 im Spiel um Platz sieben gegen Schwaben Augsburg. Im Nachgang lud der TSV 1860 München für den 11. Mai zu einem Testspiel gegen die U8 ans Trainingsgelände der Löwen ein. (Julian Betzl)