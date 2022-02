TSV Poing reaktiviert Ex-Regionalligaspieler Florian Pflügler

Pflügler im Zweikampf mit Ex-Löwe Sascha Mölders. © Imago/M.i.S.

Dem TSV Poing ist die Verpflichtung eines spektakulären Neuzugangs gelungen. Die Poinger reaktivieren den früheren Regionalligaspieler Florian Pflügler.

Poing – Eigentlich schien Florian Pflügler nach der letzten Regionalliga-Runde mit dem VfR Garching im Sommer 2019 seine Treter an den Nagel gehängt zu haben. „Er hat es sich mit der Familie in Poing auf der Couch gemütlich gemacht“, scherzt Ludwig Auer. Völlig unverständlich für den Fußballabteilungsleiter des TSV Poing. „Der Junge ist erst 29 Jahre alt! Der musste mal wieder raus an die frische Luft, unter Leute“, betonte Auer, „also haben wir ihn motiviert und von der Couch geholt.“

Pflüger spielte in der Jugend beim FC Bayern München

Ausgebildet beim FC Bayern (U17-Meister 2009), spielte sich der 1,85 Meter große Innenverteidiger über die Regionalliga bei 1860 Rosenheim bis in die 3. Liga zu Wacker Burghausen vor, ehe er über die Stationen Elversberg und Buchbach 2017 in Garching landete. Nun trägt Pflügler nach zweijähriger Fußball-Auszeit also das blaue Poinger Dress.

„Da spannt nix! Der Junge ist austrainiert, hat eine Topfigur und macht einen stabilen Eindruck.“ Seine diebische Freude über den jüngsten Neuzugang versucht Ludwig Auer gar nicht erst zu verbergen. Dass aber selbst ein neuer Abwehrchef dieser Handelsgüte keinen Garantieschein für die Meisterschaft in der A-Klasse 6 ausstellen kann, weiß der Poinger Fußballchef natürlich. Wobei er das Niveau des jüngsten Vorbereitungsspiels gegen den souveränen Ligaprimus der A-Klasse 7 im Kreis Donau/Isar, die SpVgg Altenerding, sogar „von beiden Teams eher in der Kreisliga verorten“ wollte.

Endergebnis gegen die SpVgg Altenerding spiegelt Spielverlauf nicht wieder

„Ein sehr, sehr guter Test, à la bonne heure!“, schwärmte Auer nach der 2:5 (2:2)-Heimniederlage. Schließlich würde das Resultat den Spielverlauf nicht ansatzweise wiedergeben. Nachdem Poings Spielertrainer Stefan de Prato (24.) und Paul Heinsch (27.) den Gästen einen Doppelschlag zur 2:0-Führung verpasst hatten, nutzte Altenerding zwei TSV-Unachtsamkeiten noch vor der Halbzeit zum Ausgleich aus.

Nach Wiederbeginn hätte es laut Auer „auch 8:8 ausgehen können“, nur seien ein paar wichtige Schiedsrichterentscheidungen zum Poinger Nachteil getroffen worden. „Ein super Test, in dem wir viele Chancen rausgespielt haben. Aber Gott sei Dank ging es nicht um Punkte!“ (Julian Betzl)

Am kommenden Samstag (14 Uhr) will die Poinger Abwehr um den reaktivierten Florian Pflügler im nächsten Heimspiel weiter an ihrem Meister-Format feilen. Zu Gast ist diesmal Kreisklassist TSV Zorneding.

Poing: Bremmer, Nick, Frühholz, Feichtmeyer, Behm, Simeth, Heinsch, S+C de Prato, Pflügler, Hering; Antelmann, Graßnick, Obermaier, Bobaj, Lauri, Siebert.