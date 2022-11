Backas Steinhöringer wollen „erst mal unangenehm“ sein

Maximaler Körpereinsatz ist in der Kreisklasse 6 von Parsdorf und Gabriel Hrase (in Rot, hier gegen Grafings Matthias Esterl) gefordert. Daran wird sich gegen Steinhöring heute Abend sicher nichts ändern. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Viel Zeit blieb dem neuen Trainer Maximilian Backa nach seiner Auftaktpleite gegen den TSV Grafing nicht. Gegen den FC Parsdorf wollen die „Stoanaringer“ eine Schippe drauf legen.

Parsdorf - Nur vier Tage nach der 1:3-Heimniederlage gegen Grafing müssen die Steinhöringer heute, um 20 Uhr, im Nachholspiel beim FC Parsdorf antreten. „Sie sind eine der besten Mannschaften der Liga“, hat sich Backa bereits schlau gemacht. „Für uns wird es darum gehen, Intensität in unserem Spiel zu haben.“ Schritt für Schritt möchte Backa den TSV nach vorne bringen. Nur zwei Trainings blieben ihm bislang, seiner neuen Mannschaft einen Stempel aufzudrücken. „In so kurzer Zeit kannst du natürlich nicht alles verändern. In der Winterpause werden wir die Möglichkeit bekommen, uns taktisch zu entwickeln“, blickt Backa voraus. „Aber bis dahin wollen wir erst mal ein unangenehmer Gegner sein, der schwierig zu bespielen ist.“

Gegen den FC Parsdorf wird das auch nötig sein. Spielertrainer David Darmoro und sein Team haben einen guten Lauf, im Oktober in die Spur gefunden und sich in der Tabelle auf den sechsten Rang nach oben gespielt. Mit einem Sieg gegen Steinhöring könnten die Parsdorfer Kontakt zur Spitzengruppe herstellen. „In dieser Liga ist alles möglich. Aber wir schauen trotzdem erst mal nach unten“, backt Darmoro kleine Brötchen. Sein Ziel zur Winterpause ist ein großes Punktepolster auf die Abstiegsränge.

Den Tabellenkeller möchte der TSV Steinhöring so schnell wie möglich verlassen. Für beide Mannschaften geht es also um wertvolle Punkte und für Maximilian Backa um die ersten als Kreisklasse-Trainer. fhg