Wetter-Wunder in Steinhöring - Zwei späte Tore im Duell mit dem FC Ebersberg

Lauf- und zweikampfintensives Derby in Steinhöring: Jan Carlos Lopez (l.) gegen Ebersbergs Alexander Ambarzumjan, beobachtet von Kadir Kir (hinten).

Schneefreies Grün ohne Rasenheizung

Von Christian Scharl schließen

Der TSV Steinhöring wurde nicht vom Schnee erwischt und konnte das Spiel gegen den FC Ebersberg abhalten. Das Duell endete Remis.

Steinhöring – Anscheinend befand sich die Gemeinde Steinhöring am vergangenen Wochenende unter einem lokalen Hochdruckgebiet. Auf allen Fußballplätzen des Landkreises schüttete Frau Holle ihre Pracht zu üppig aus und verhinderte sämtliche sportlichen Aktivitäten. Außer in Steinhöring: Der heimische TSV empfing den FC Ebersberg zum Derby der Kreisklasse 6 auf völlig schneefreien Grund. Unterm Strich gab es zwei späte Tore und ein gerechtes 1:1.

Aufkommenden Gerüchten, dass ein lokaler Sponsor eine Rasenheizung spendiert hatte, trat TSV-Abteilungsleiter Bertram Sprenger entgegen. In Steinhöring wurde also gekickt, oder vielmehr gekämpft. „Die Feinheiten haben gefehlt, es war kein filigraner Fußball“, musste Sprenger bei der Spielanalyse auch eingestehen. Die beiden Teams agierten vorwiegend mit weiten, hohen Bällen. Die Kürnote fiel also etwas mager aus, auch wenn die Heimelf einige Vorteile erspielte. „Die besseren Chancen hatten wir, Ebersberg hat eigentlich nur einmal aufs Tor geschossen.“

Die Feststellung von Sprenger mündete in das 0:1 durch Jan Molzberger in der 88. Minute. Die nach den Worten des Steinhöringer Funktionärs aber völlig unverdient gewesene Niederlage verhinderte der TSV aber mit der letzten Aktion der Partie. Einen Freistoß von Danny Hahne verlängerte Marius Ortmann unglücklich ins eigene Netz zum 1:1-Endstand (90.). „Und heute hatten wir keine Verletzten“, rang Sprenger der Begegnung noch einen weiteren Positivfaktor ab. (arl)

TSV Steinhöring: Billmayr, Kufer, Lang, Sprenger, Lopez, Bacak, Redl, Mader, Steineggr Th., Lechner, Dimov, Rotherbl, Hahne, Stitzl.

FC Ebersberg: Frank, Ferralis, Ortmann, Akopov, Ambarzumjan, Molzberger, Terzija, Clement, Stöckel, Kir, Keller, Bajramaj, J. + S. Huber.