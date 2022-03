Jokic-Team siegreich: TSV Steinhöring besiegt Spitzenteam Parsdorf

Von: Wolfgang Herfort

Freut sich über einen souveränen Sieg: Steinhörings Coach Petar Jokic. © stefan rossmann

Der TSV Steinhöring hat für eine weitere Überraschung gesorgt.

Steinhöring - Nach dem 4:4-Remis in Zorneding setzte das Team von Petar Jokic noch einen drauf und das bei einem weiteren Spitzenteam der Liga. Steinhöring gewann beim FC Parsdorf mit 2:1 (2:0).

„Das war ein sehr souveräner Sieg. Wir haben praktisch keine Chancen zugelassen“, freute sich Jokic. Bereits in der Anfangsphase durften die Gäste jubeln. Parsdorfs Jonas Pfeiffer hatte nach einer Hahne-Hereingabe ins eigene Netz getroffen (15.). Kurz darauf erhöhte Steinhörings Top-Torjäger Maximilian Mader via Lupfer (22.). Für Parsdorf reichte es nur zum 1:2-Anschlusstreffer durch Stefan Moser per Strafstoß (68.). „Wir dürfen jetzt nicht zu weit nach vorne schauen und müssen uns auf die nächste Aufgabe fokussieren“, tritt Jokic auf die Euphoriebremse.

Parsdorf: Huber, Hrase, Pfeiffer, Bellermann, Rauch, Thul, Klepsch, Moser, Hetzel, Guba, Schuster - Dübel, Bender.

Steinhöring: Billmayr, Lang, Bacak, Rotherbl, Redl, Hahne, Mader, Urban, Sprenger, Lechner, Kufer - Haworth, Bachmaier, J. Steinegger.fhg