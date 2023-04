Punkterfolg bei Zwischenstopp daheim: Steinhöring und Parsdorf trennen sich leistungsgerecht remis

Gleichauf am Ball und später auch im Spielbericht: Steinhörings Mittelfeldakteur (rechts) Mijo Bacak und Parsdorfs Dennis Bender. © stefan rossmann

Der FC Parsdorf konnte auch im fünften Spiel in Serie keinen Dreier einfahren. Gegen den TSV Steinhöring steht am Ende ein leistungsgerechtes 1:1 (1:0).

Steinhöring – Ein Steinhöringer Heimspiel findet man im Spielkalender der Kreisklasse derzeit fast nur mit der Lupe. Gegen den FC Parsdorf war es nach drei Auswärtspartien am Stück mal wieder soweit. Dabei blieb den Steinhöringern ein Sieg vor heimischem Publikum verwehrt, denn beide Mannschaften trennten sich 1:1 (1:0)-Unentschieden.

„Wir waren am Anfang sehr gut im Spiel und haben dominanten Fußball gezeigt“, sagte TSV-Trainer Maxi Backa, dessen Elf sich bereits nach wenigen Momenten für ihren engagierten Beginn belohnte. Sebastian Lang (4.) war zur Stelle und markierte die 1:0-Führung. „Dann hatten wir einen Bruch in unserem Spiel. In der zweiten Halbzeit waren die Vorteile eher auf Parsdorfer Seite“, analysierte Backa.

Für die Gäste war Patrick Held (58.) per Strafstoß erfolgreich. In der Schlussphase hatten beide Teams den Siegtreffer auf dem Fuß, vergaben aber jeweils eine Eins-gegen-Eins-Situation im Duell mit dem Torhüter. Für die Parsdorfer geht es bereits am Donnerstag in Hohenlinden weiter. Steinhöring steht vor drei weiteren Partien in der Fremde. (fhg)

TSV Steinhöring: Gebhard, Wozniak, Lang, Bacak, B. Redl, Kufer, Mader, J. Redl, Riedel, Klümper, Lechner - L. Lang, Asböck, Rotherbl, Sprenger.

FC Parsdorf: Huber, Hrase, Rauch, Thul, Klepsch, Hetzel, Bender, Dausch, Held, T. Schuster, Hinteregger - S. Schuster.