„Tolle Einstellung an den Tag gelegt“: TSV Steinhöring verschafft sich Luft

Teilen

Kampfstark, auch in der Luft: Steinhöring und Benedikt Redl (r.), beobachtet von Andreas Sprenger (l). © stefan rossmann

Der TSV Steinhöring setzte sich gegen den Kirchheimer SC II durch und katapultiert sich damit raus aus den Abstiegsplätzen.

Steinhöring – Steinhörings Trainer Petar Jokic stand nicht an der Seitenlinie. „Petar ist zur Zeit gesundheitlich außer Gefecht. Unsere erfahrenen Spieler Lechner, Bacak und Rotherbl übernahmen stattdessen die Leitung der Mannschaft und sie haben es gut gemacht. Wir haben eine tolle Einstellung an den Tag gelegt“, meinte Steinhörings Fußball-Abteilungsleiter Bertram Sprenger nach dem Sieg.

Bereits nach wenigen Sekunden durften die Gastgeber jubeln. Maximilian Mader (2.) hatte eine Kombination der Redl-Brüder erfolgreich vollendet. „Eine unglückliche Aktion“ führte zum Kirchheimer Ausgleichstreffer (33.). „Da hat die Zuordnung in unserer Defensive nicht gepasst“, so Sprenger. In Hälfte zwei nahm Mader einen Abschlag seines Torhüters auf, drang in den gegnerischen Strafraum ein und legte quer auf Johannes Redl (61.), der den Steinhöringer Siegtreffer erzielte.

„Wir hatten bestimmt 25 Torabschlüsse. Es ist ein hochverdienter Sieg, der eigentlich höher hätte ausfallen müssen“, wusste Sprenger einzig die Chancenverwertung zu bemängeln. Für den TSV Steinhöring war es ein wichtiger Dreier, um das Punktepolster zur unteren Tabellenregion zu wahren.

Steinhöring: Billmayr, Lang, Sprenger, Lopez, Bacak, J. Redl, B. Redl, Mader, Wozniak, Riedel, Lechner - Rotherbl, Bachmaier, Dimov.