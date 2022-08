TSV Steinhöring: Standortbestimmung gegen Glonn - „Wissen nicht, wo wir stehen“

Steinhörings Neuzugänge (von links) Per Nonhoff, Eryk Wozniak, Jakob Fleidl und Benedikt Redl stehen in den Startlöchern. © stefan rossmann

Mit einigen Tagen Verspätung steigt nun auch der TSV Steinhöring in das Punktspielgeschehen ein.

Steinhöring – Der eigentliche Auftakt in Egmating wurde auf den 15. September verschoben, die Partie gegen den ASV Glonn auf Wunsch der Steinhöringer Hausherren vom kommenden Sonntag auf heute Abend 20 Uhr.

Dabei ist ein gewisser Unsicherheitsfaktor inbegriffen. „Die Vorbereitung war durchwachsen. Wir wissen nicht genau, wo wir stehen.“ Die Worte von Abteilungsleiter Bertram Sprenger weisen auf eine gewisse Skepsis hin, doch immerhin sei die Trainingsbeteiligung gut gewesen und „die Spieler haben ganz gut mitgezogen.“ gegen Glonn seien fast alle Spieler an Bord, zudem beklagt der TSV – vielleicht ein Landkreisnovum – vor der Punktspielpremiere keine verletzten Akteure.

Gar nicht zufrieden mit der 1:2 Niederlage zum Saisonauftakt gegen den FC Parsdorf zeigte sich auf der Gegenseite Glonns Pressesprecher Raphael Gartner: „Wir haben oft im letzten Spieldrittel die falschen Entscheidungen getroffen. So erspielten wir uns nicht genügend Torchancen. Auch hatten wir im Aufbauspiel noch den einen oder anderen Fehler drin. Da müssen wir konzentrierter und ruhiger den Ball laufen lassen.“

Eine ganze Mängelliste müssen die Glonner Kicker also für die Partie in Steinhöring abstellen und sich vor allem physisch beweisen. „Wir müssen körperlich dagegen halten. Mit Schönspielerei werden wir in Steinhöring keine Punkte holen. Wir müssen uns in das Spiel reinbeißen und den Fight annehmen.“ Dieses Vorhaben ist laut Gartner auch eine Lehre aus der Vorsaison, in der Steinhöring den Glonnern mit „sehr körperlichen Spiel“ den Schneid abkaufte. Chancen blieben entsprechend Mangelware. Und trotzdem sieht der Glonner durchaus die Chancen auf ASV-Punkte: „Wir wissen, dass wir besser spielen können als am vergangenen Wochenende. Und wenn wir wieder die Leistung aus den Vorbereitungsspielen auf den Platz bringen, sind auch in Steinhöring drei Punkte drin.“ (arl)