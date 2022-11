TSV Steinhöring siegt gegen Letzten - SG Markt Schwaben chancenlos im Topspiel

Maximilian Mader erzielte das goldene Tor. © FuPa

Steinhöring ist nach dem 1:0-Rrfolg in Aschheim zurück in der Spur. „Keine überragende Leistung, aber wir waren abgezockt“, fasste Neu-Coach Maximilian Backa zusammen.

FC Aschheim II – TSV Steinhöring 0:1

Für den Treffer des Tages war Maximilian Mader (27.) zuständig. In einer chancenarmen Partie setzte sich Steinhörings Torjäger nach einer Standardsituation erfolgreich gegen die FCA-Defensive durch. „Wir hatten das Spiel vom Donnerstag noch in den Knochen“, so Backa, der nichts von einem Pflichtsieg gegen das Tabellenschlusslicht wissen wollte. „In unserer Liga gibt es sowas nicht. Zwei Erfolge am Stück sind auf jeden Fall geil.“ Damit befreit sich Steinhöring zumindest vorerst von akuten Abstiegssorgen. fhg

Steinhöring: Gebhard, Lang, Wozniak, Steinegger, Bacak, B. Redl, Ehmer, Mader, J. Redl, Klümper, Lechner - Sprenger, Rotherbl, Nonhoff, Scholz.

SpVgg Höhenkirchen – SG Markt Schwaben 4:0

Die SG Markt Schwaben ist im Spitzenspiel bei der SpVgg Höhenkirchen mit 0:4 (0:2) unter die Räder gekommen. „Das war ein sehr guter Gegner, der unsere Fehler eiskalt bestraft hat“, würdigte Trainer Michael Hieber die Leistung der Gastgeber. „Ich bin mit meiner Mannschaft gar nicht mal so unzufrieden. Wir haben vieles gut umgesetzt und mit Mut und Leidenschaft gespielt.“ In Sachen Chancenverwertung drückte bei den Schwabenern allerdings erneut der Schuh. „Wir hatten riesengroße Möglichkeiten. Das lässt sich im Training nur schwer simulieren. Es fehlt an Erfahrung und Abgezocktheit“, nahm Hieber seine junge Mannschaft nach der Pleite in Schutz. fhg

Markt Schwaben: Silbersack, Giannantonio-Tillmann, Beck, Maier, Brandt, Q. Lerch, Blechinger, Behrami, Meier, Dremel, Haase - Wagner-Liebetrau, Musolli, L. Lerch.