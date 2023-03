Remis im Dreierpack: Wohlgefallen und Wermutstropfen

Steinhöring mit Schimpf und Moral, Parsdorf „endlich zu Null“ und Grafing fühlt mit Kilian Hilger

TSV Steinhöring – SpVgg Höhenkirchen 2:2

Steinhöring – Der TSV Steinhöring hat in der Fußball-Kreisklasse 6 zum Rückrundenstart eine Niederlage erfolgreich abgewendet. Das Team von Übungsleiter Maximilian Backa kam gegen die SpVgg Höhenkirchen trotz eines zwischenzeitlichen 0:2-Rückstands noch zu einem 2:2 (0:0)-Remis.

„Es fühlt sich gut an, so zurückzukommen. Der Punktgewinn geht für uns in Ordnung. Ich denke, beide Mannschaften waren auf Augenhöhe“, gab Backa nach Spielende erleichtert zu Protokoll. Mit einem Doppelschlag (57., 59.) schockten die Gäste aus Höhenkirchen den TSV Steinhöring in der zweiten Hälfte, sodass sogar Backa ins Schwärmen geriet. „Das erste Tor war richtig gut herausgespielt und das zweite war technisch exzellent“, meinte der TSV-Coach aufrichtig anerkennend.

„Danach haben wir – vor allem auch ich – uns für eine kurze Zeit zu viel mit dem Schiedsrichter befasst, aber wir haben uns zurückgekämpft“, schilderte Backa. Steinhörings Kapitän Benjamin Lechner brachte die Platzherren per erfolgreicher Direktabnahme zum 1:2 wieder heran (69.), ehe Benedikt Redl mit einem Freistoßschlenzer aus rund 30 Metern eine Steinhöringer Niederlage verhinderte (79.). (Florian Hennig)

Steinhöring: Gebhard, L. Lang, Sprenger, S. Lang, Bacak, Rotherbl, Redl, Kufer, Mader, Klümper, Lechner - Wozniak, Asböck, Riedel, Lopez.

FC Parsdorf – SG Markt Schwaben 0:0

Parsdorf – Am Tage der Punkteteilungen in der Kreisklasse 6 stand am Ende auch in Parsdorf jeweils ein Zähler für beide Teams. Für Parsdorfs Kapitän und Pressesprecher Peter Rauch angesichts der letzten Wochen durchaus ein Erfolg. „Markt Schwaben hatte eine gute Vorbereitung und positive Ergebnisse und damit Selbstbewusstsein. Bei uns war es das Gegenteil mit wenige Leuten.“ Und diese Faktoren würden eben auch ins Unterbewusstsein einfließen, davon könne man sich nicht freimachen.

Für die Partie gegen Markt Schwaben konnte der FCP aber doch eine schlagkräftige Truppe zusammen stellen. „In der Summe hatte dann Markt Schwaben schon die größeren Chancen“, gestand dann auch Rauch den Gästen eine Hoheit auf dem Platz zu. Parsdorf versuchte vor allem, die Null zu verteidigen.

Und besaß im zweiten Durchgang sogar zweimal die am Ende ungenutzte Eins-gegen-Eins-Chance gegen Markt Schwabens Schlussmann. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Punkt. Es war wichtig, endlich einmal zu Null zu spielen“, freute sich Rauch über den Punktgewinn. (Christian Scharl)

FC Parsdorf: Huber, Hrase, Hetzel, Rauch, Thul, Darmoro, Klepsch, Moser, Held, Schuster S. + T., Dausch.

SG Markt Schwaben: Silbersack, Giannantonio-Tillmann, Meier, Wagner, Maier, Beck O., Dremel, Niederdorf, Blechinger, Kieliszek, Brandes, Lerch Q., Behrami, Eberle, Faltermeier.

TSV Grafing – VfB Forstinning II 2:2

Grafing – Zum Seitenwechsel hätte wohl keiner der knapp hundert Zuseher noch auf ein Remis getippt. Der Gast aus Forstinning führte zurecht mit 2:0, verteidigte routiniert und sah eigentlich schon ein wenig nach dem sicheren Sieger aus. Doch mit einer ganz starken Schlussphase riss der TSV Grafing das Ruder noch einmal herum und erkämpfte sich mit zwei späten Treffern noch den Punkt.

Grafing schien mental zunächst nicht richtig auf dem Platz angekommen zu sein, Forstinning nutzte dies seinerseits zu zwei frühen Treffern durch Ante Basic (5.) und Julian Süßmeier (19.).

Die Heimelf agierte im zweiten Abschnitt dann aufgeweckter und forscher, musste aber bis zur 86. Minute auf den Anschlusstreffer von Matthias Esterl warten. Und kurz vor dem Abpfiff sorgte Bernhard Hilger doch noch für den TSV-Punktgewinn (90.).

Leider musste Grafing noch eine schwere Verletzung einstecken: Fünf Minuten nach seiner Einwechslung zog sich Kilian Hilger einen Knöchelbruch mitsamt dem Riss aller drei Bänder sowie des Syndesmosebandes zu. Der Grafinger wurde noch am Sonntagabend im Ebersberger Kreiskrankenhaus operiert. „Auf diesem Weg wünscht ihm die Grafinger Abteilungsleitung eine gute Besserung“, erklärte der Technische Leiter, Jürgen Daser. (Christian Scharl)

TSV Grafing: Bauer, Harttung, Oswald Jakob + Johannes, Gebele, Hilger B. + K., Esterl, Huber, Keller F. + Ch., Kippes, Ladner, Saißreiner, Urban, Rüger.

VfB Forstinning II: Weiß, Bacak, Basic, Kistler J., Süßmeier, Baer, Dirscherl, Augscheller, Milic, Vehapi, Eisenreich, Günther, Hensel, Zollner.