Hohenlinden geht wieder leer aus – Spiel vom FC Ebersberg abgesagt

SV Hohenlinden verliert gegen TSV Steinhöring und kommt dem Abstieg immer näher. Das Spiel zwischen dem Kirchheimer SC II und dem FC Ebersberg wird wegen Wetterverhältnissen abgebrochen.

TSV Steinhöring – SV Hohenlinden 2:0

Immer mehr in den Bereich der Theorie verschwimmen die Chancen des SV Hohenlinden auf den Ligaverbleib in der Kreisklasse 6. Nachdem der SVH in der letzten Saison den Abstieg aus der Kreisliga verkraften musste, ist nun der Durchstieg nach unten in die A-Klasse kaum mehr vermeidbar.

Nur noch bei drei Siegen aus den letzten drei Partien besteht noch eine Minimalchance auf den Klassenerhalt, doch angesichts von neun Niederlagen in Folge erscheint dieses Unterfangen aussichtlos. In Steinhöring unterlagen die Herliner mit ihrem Standardergebnis 0:2. Maximilian Mader sorgte kurz vor dem Seitenwechsel für das 1:0 (40.), Johannes Redl besiegelte den Sieg (77.).

TSV Steinhöring: Gebhard, Lang L. + S., Sprenger, Bacak, Rotherbl, Mader, Redl J., Riedel, Klümper, Lechner, Bachmaier, Lopez.

SV Hohenlinden: Mayerhofer, Frick, Ittlinger, Kirmair, Roß, Kaygisiz A. + Y., Winkler, Ficklscherer, Baum M., Prünster, Rathke. (arl)

Kirchheimer SC II – FC Ebersberg abgesagt

Nachdem die Partie des FC Ebersberg beim Kirchheimer SC II am Freitagabend wegen Gewitters beim Stand von 1:0 für die Platzherren abgebrochen wurde, steht der Nachholtermin fest. Am Dienstag, den 16. Mai, kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Kreisklassisten. Zuvor ist der FCE am Sonntag, 14. Mai, beim SV Hohenlinden gefordert. (fhg)