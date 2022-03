„Ein starkes Spiel von beiden Mannschaften“: Steinhöring und Grasbrunn trennen sich Remis

Kampf um den Ball: Steinhörings Andreas Sprenger (l.) und Leonhard Lang ließen gegen Grasbrunn nichts zu. © sro

Am Ende stand auf beiden Seiten die Null. „Es war ein starkes Spiel von beiden Mannschaften. Die Qualität war hoch“, zollte Steinhörings Trainer Petar Jokic seinem Team Respekt, lobte aber auch den Gegner.

Steinhöring - Einzig die Qualität im Abschluss ließ ein wenig zu wünschen übrig. Steinhörings Top-Torjäger Maximilian Mader zielte in der ersten Hälfte zweimal zu unpräzise. Zuerst ging Maders Abschluss zentral auf den gegnerischen Torhüter, sein nächster Versuch verfehlte den Kasten. „Vielleicht haben wir eine Chance mehr gehabt als Grasbrunn, aber am Ende ist das Ergebnis schon in Ordnung, auch wenn ich gerne drei Punkte gehabt hätte“, so Jokics Analyse nach der Partie. Die beste Möglichkeit der Gastgeber in der zweiten Hälfte vergab erneut Mader. Trotzdem blieb der TSV Steinhöring auch im dritten Ligaspiel nach der Winterpause ungeschlagen.

TSV Steinhöring – TSV Grasbrunn 0:0

Steinhöring: Billmayr, Lang, Bacak, Rotherbl, J. Redl, Hahne, Mader, Urban, Sprenger, J. Steinegger, Lechner - Wozniak, B. Redl, T. Steinegger, Dimov (fhg)