Nachholspiel im dritten Anlauf: TSV Steinhöring und VfB-Reserve treffen endlich aufeinander

Mit allen erlaubten Mitteln will Steinhörings (rot) Johannes Redl (re. Grafings Christoph Hartung) den Heimdreier. sro © SRO EBERSBERG

TSV gegen den VfB II zum Dritten. Nachdem die Partie der Kreisklasse 6 zweimal verlegt wurde, findet die letzte Vorrundenbegegnung beider Teams statt.

Steinhöring – Die erste Verlegung erfolgte auf Wunsch der Forstinninger aufgrund des „NFL Munich Game“ (American Football). Bei diesem anberaumten Termin hatte dann der TSV kurzfristig Personalprobleme und keinen Torhüter zur Verfügung. Deshalb nun der dritte Versuch. „Wir sind wieder besser drauf, es läuft gut.“ Steinhörings Abteilungsleiter Bertram Sprenger zeigt sich erfreut über die jüngste Entwicklung nach dem Trainerwechsel von Petar Jokic zu Maxi Backa.

Nach der achtbaren Niederlage gegen den Tabellenführer aus Grafing folgten fürs Selbstvertrauen zwei Auswärtssiege in Parsdorf und beim FC Aschheim II. Sprenger möchte nun auch gegen die Landesliga-Reserve des VfB und in den abschließenden Partien gegen Egmating und Glonn Punkte mitnehmen. „Wir wollen mit einem sicheren Mittelfeldplatz in die Winterpause gehen.“ Mit den Gästen stellt sich ein Tabellennachbar in Steinhöring vor. „Forstinning hat eine gute Mannschaft, ist aber auch zu bezwingen“, findet Sprenger. Die VfB-Zweite stabilisierte sich zuletzt nach zwischenzeitlicher Schwächephase. (arl)