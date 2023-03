„Auf der Euphoriewelle weitersurfen“: Steinhöring trifft auf VfB-Zweite

Teilen

TSV Steinhöring im Duell mit der SG Grüne Heide Ismaning. © Jeanette Stock/FuPa

Nach einer starken Schlussphase gegen Höhenkirchen (2:2) möchte der TSV Steinhöring heute Abend in der Kreisklasse 6 nachlegen.

Steinhöring –„Wir wollen daran anknüpfen und die Euphoriewelle der letzten 20 Minuten aus dem Spiel vom Sonntag weitersurfen“, betont TSV-Trainer Maximilian Backa vor der Partie gegen den VfB Forstinning II (Anpfiff 19:30 Uhr).

„Das ist ein Gegner, den ich auf Augenhöhe mit den Top-Teams der Liga sehe. Sie haben ein sehr gutes Torverhältnis“, wählt Backa warnende Worte. Mit einem Sieg würde seine Elf aber am Tabellennachbarn aus Forstinning vorbeiziehen und selbst auf Tuchfühlung zu den vorderen Rängen gehen. Die Moral in Backas Truppe scheint jedenfalls intakt zu sein. Das hat die erfolgreiche Aufholjagd in der Schlussphase gegen Höhenkirchen unter Beweis gestellt, als der TSV Steinhöring einen 0:2-Rückstand egalisieren konnte. (fhg)