Jetzt wird’s bitter: Grafing verzweifelt vor dem Tor - und verliert am Ende

Von: Wolfgang Herfort

Alexander Salem: Sein Team vergab zu viele Chancen. © SRO EBERSBERG

Eine 1:2-Niederlage beim Vorletzten der Liga passt absolut nicht ins Konzept der Grafinger Kreisligakicker. Die Abstiegsgefahr steigt.

Waldtrudering - Nicht gerade positiv fiel bereits die Halbzeitbilanz aus, die Grafings Technischer Leiter zog: „Wir müssten 2:0 vorne liegen, oder 3:1. Das wäre gerecht“, so Jürgen Daser. Doch Justitia war nicht auf Grafinger Seite. Nicht, als Manuel Bauer einen Freistoß an den Pfosten setzte (30.), nicht, als der Waldtruderinger Keeper mit seinen – missratenen, aber letztlich noch geklärten – Abwehrversuchen seine Teamkollegen beinahe zur Verzweiflung brachte (38.). Nicht, als Bauer seinen Schuss zu hoch ansetzte (41.).

Dass die Grafinger mit dem letzten Aufgebot antraten, war nicht zu sehen. „Sie schlagen sich wacker“, bescheinigte Daser der Mannschaft von Alexander Salem. Der Pausenstand von 0:0 war dabei Keeper Konstantin Kanzl zu verdanken, der in der 41. Minute einen Schuss der Gastgeber sehenswert um den Posten drehte.

„Wir wissen ja, wie der Fußball ist. Am Ende stehen wir als Verlierer da“, unkte Daser im Hinblick auf den zweiten Abschnitt. Er sollte recht behalten. „Selber schuld, wenn man so fahrlässig mit seinen Chancen umgeht.“ Wobei der Grafinger Funktionär vor allen Dingen eine Szene aus der 55. Minute vor Augen hatte. Max Rüger bediente Bauer am langen Pfosten. Doch statt nur den Fuß hinzuhalten, beförderte der den Ball aus fünf Metern hoch übers Tor. Wie das richtig gemacht wird, zeigte anschließend Waltrudering – 1:0 (67.). Mit dem 2:0 (86.) waren die Punkte vergeben. Tim Geislers Anschlusstreffer (90.) kam zu spät. (hw)

Grafing: Lanzl, Nothegger, Leißner, K. + B. Hilger, Bauer, Geissler, Harttung, Keller, Ladner, Rüger – Jakob Oswald, Djumsiti, Sewald, Urban, Faßrainer.