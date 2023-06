Neue Köpfe, neue Ziele: TSV Zorneding wechselt Abteilungsspitze und schielt Richtung Bezirksliga

Ein Teil der Führungscrew der TSV-Kicker: (v.li.) Clemens Holzmann (2. Abteilungsleiter), Chris Dite (Pressewart), Markus Nagle (Jugendleiter). © Verein (TSV Zorneding)

Die Zornedinger Fußballer haben einen Wechsel auf der Position des Abteilungsleiters verkündet. Nach drei Jahren in leitender Position legt Jakob Bouacha sein Amt beim TSV nieder.

Zorneding – Jakob Bouacha hinterlässt dabei gewisse Fußstapfen, schließlich gelangen in seiner Amtsperiode die Aufstiege der ersten Mannschaft in die Kreisliga und des Reserveteams in die A-Klasse. Außerdem etablierte sich eine dritte Zornedinger Mannschaft als fester Bestandteil des Spielbetriebs.

Künftig übernimmt der bisherige Stellvertreter Mark Grusz Bouachas Aufgaben. „Jakob wird seinen Lebensmittelpunkt nach Graz verlagern, wo er bis zuletzt ein Auslandsstudium absolviert hat. Für ihn war es logistisch nicht mehr möglich, das Amt fortzuführen“, begründete Nachfolger Grusz die Entscheidung seines scheidenden Weggefährten. Gemeinsam hatten beide zu Beginn ihrer Amtszeit 2020 einen Fünfjahresplan mit sportlichen, wirtschaftlichen und infrastrukturellen Zielen entworfen. Diesen möchte der neue Fußball-Chef nun verantwortungsbewusst weiterverfolgen.

„Der Verein liegt mir sehr am Herzen. Ich habe mir ein neues Team zusammengesucht, um die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen“, so Grusz, der mit Clemens Holzmann den „absoluten Wunschkandidaten“ als persönlichen Stellvertreter gewinnen konnte. Die Rolle des Technischen Leiters übernimmt Christian Kraus. „Sportlich haben sich unsere Mannschaften zuletzt super entwickelt und auch im Jugendbereich zählen wir mittlerweile zu den führenden Teams im Landkreis. So soll es weitergehen. Unsere Sponsoreneinnahmen haben sich zwar verdreifacht, aber das reicht noch nicht aus. Infrastrukturell haben wir den Bau eines Kunstrasenplatzes im Auge“, konkretisiert Grusz seine Vorstellungen.

Die jüngsten sportlichen Erfolge der ersten Mannschaft unter der Leitung von Sascha Bergmann und Florian Heppert lassen im Zornedinger Umfeld manch einen sogar schon von der Bezirksliga träumen, nachdem der Aufsteiger die Saison in der Kreisliga auf einem beeindruckenden dritten Tabellenrang abschließen konnte.

„Langfristig soll unser Weg auch dorthin führen. Wir möchten auch im nächsten Jahr oben anklopfen. Unser Ziel ist dann aber zunächst ein Platz unter den Top Fünf“, zeigt sich Grusz sportlich ambitioniert. Gegen einen Aufstieg in die Bezirksliga während seiner nun frisch angelaufenen Amtszeit als erster Abteilungsleiter hätte der Nachfolger von Jakob Bouacha bestimmt nichts einzuwenden. (Florian Hennig)