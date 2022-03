„Sprach- und ratlos“: TSV Zorneding kommt gegen FC Ebersberg nicht in Fahrt

Teilen

Tut sich im Frühjahr schwer: Der TSV Zorneding. © Christian Riedel

Der TSV Zorneding kommt seit der Winterpause einfach nicht richtig in Fahrt. Gegen den FC Ebersberg kam der bisherige Ligazweite in der Kreisklasse nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Zorneding – „Ich bin sprach- und ratlos“, gestand Zornedings Co-Trainer Florian Heppert nach dem Spiel, für das er kurzfristig in die Rolle des Cheftrainers geschlüpft war. Sascha Bergmann hatte krankheitsbedingt passen müssen. Nur wenige Sekunden waren gespielt, da sah Heppert bereits das 0:1. Ein missglückter Befreiungsschlag von Torhüter Maximilian Neu landete in Ebersberger Füßen und Jan Molzberger bedankte sich, schob den Ball aus knapp 20 Metern ins leere Tor (1.). „Ein kapitaler Bock war das“, war Heppert bedient. Während sich der FCE mit der Führung im Rücken auf die Defensive fokussierte, rannten die Zornedinger an und wurden noch vor der Halbzeit belohnt. Eine Freistoßflanke von Matthias Schuster beförderte Anton Tristl am zweiten Pfosten ins Netz (41.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte ließ Schuster eine Riesenmöglichkeit zum 2:1 liegen, er setzte einen Strafstoß an den Innenpfosten. Weil auch Jarosch und Holzmann beste Chancen vergaben, blieb es am Ende beim 1:1.

„Zorneding war spielerisch überlegen. Aber wir haben uns den Punkt erkämpft“, fasste Ebersbergs Spielertrainer Dominik Pries nach dem Abpfiff zusammen. Sein Gegenüber Florian Heppert war dann bemüht, nach vorne zu schauen: „Wir müssen jetzt schleunigst den Turbo anbekommen.“ (fhg)