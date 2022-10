Mini-Krise passé: TSV Zorneding schlägt FC Phönix München souverän

In neuer Umgebung müssen sich die Kicker des Kreisliga-Aufsteigers TSV Zorneding (hier im Relegationsspiel, vorne: Jakob Bouacha) und Absteiger VfB Forstinning II (Mario Schmidt, Markus Geßner) zurecht finden. © sro

Der TSV Zorneding hat sich aus seiner Mini-Krise geschossen. Nach zwei Niederlagen am Stück gewann man zu Hause gegen Phönix München mit 4:0 (2:0). „Wir waren klar dominant und defensiv sehr kompakt. Wir haben nahezu alles wegverteidigt. Ich muss meine Jungs loben“, freute sich Cheftrainer Sascha Bergmann hinterher.

Zorneding – Barancan Sengül (11.) hatte den TSV früh auf die Siegerstraße gebracht. Nach einem weiten Einwurf und einer Kopfballverlängerung stand er am zweiten Pfosten goldrichtig. Kurz darauf wurde Maxi Jarosch (20.) schön frei gespielt – allein vor dem Torhüter blieb Zornedings Routinier eiskalt. Nach dem Seitenwechsel sah sich Bergmanns Elf einer „fünf-, bis zehnminütigen Drangphase“ von Phönix ausgesetzt.

„Wir haben zum richtigen Zeitpunkt ein drittes und viertes Tor nachgelegt. Dann hatten wir Ruhe. Der Sieg ist auch in der Höhe völlig verdient“, so Bergmann. Für das 3:0 war erneut Jarosch (52.) zuständig. Nach einem Zuspiel von Michael Witaschek schnürte der Angreifer seinen Doppelpack. Für das 4:0 war Vorlagengeber Witaschek (55.) in Eigenregie verantwortlich: Der Neuzugang zog über links nach innen und schlenzte das Leder ins lange Eck. Am Dienstag (20 Uhr) geht‘s für die Zornedinger mit dem Landkreis-Pokalduell beim SCBV weiter.

Zorneding: Hartl, Rimböck, Bayer, Matthias, Ullrich, Schuster, Sengül, Kasper, Jarosch, Englmann, Witaschek - Schwürzenbeck, Bouacha, Freihaut.