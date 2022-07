TSV Zorneding nach Aufstieg: Sieben Testspiele und mit zweitem System als Plan B?

Teilen

Blickt zuversichtlich voraus: Trainer Sascha Bergmann hat beim Aufsteiger eine intensive Vorbereitung gestartet. © sro

Der TSV Zorneding startet nach dem Aufstieg in die Kreisliga in die Vorbereitung. Coach Sascha Bergmann kann auf einen großen Kader zurückgreifen.

Zorneding – Rund 30 Mann zählte Zornedings Aufstiegstrainer Sascha Bergmann beim Trainingsstart der Fußballer des TSV am vergangenen Sonntag auf der heimischen Anlage. Ein kleines internes Turnier stand auf dem Programm. „Anschließend sind wir noch zusammengesessen und haben den Grill angeworfen. Es war ein gemütlicher Auftakt“, so Bergmann.

In den kommenden sechs Wochen wird es deutlich weniger geruhsam zur Sache gehen. Zwei Trainingseinheiten und ein bis zwei Testspiele pro Woche warten auf die Zornedinger Kicker.

TSV Zorneding: Bergmann optimistisch - „Haben eine konkurrenzfähige Mannschaft“

Nach dem gelungenen Aufstieg über die Relegation in die Kreisliga war die Erleichterung auf Seiten des Trainergespanns Bergmann/Heppert groß. „Jetzt freuen wir uns auf eine spannende Saison mit starken Gegnern und vielen Derbys. Wenn man so hört, wie viel Geld da teilweise gezahlt wird, dann sind wir ein sehr kleiner Fisch in dieser Liga“, sieht Bergmann seine Zornedinger Mannschaft in der Außenseiterrolle. „Unser Ziel ist in erster Linie der Klassenerhalt. Wir wollen unbedingt einen guten Saisonstart hinlegen.“

Anton Tristl und Maximilian Ostner werden dann nicht mehr zum Kader zählen. Beide zieht es mit der „Aussicht auf mehr Spielpraxis“ zum TSV Oberpframmern. Nikolas Schwirtz wird in der anstehenden Kreisligasaison vermutlich ebenfalls keine Rolle spielen. Der Mittelfeldspieler hatte sich im Rückspiel der Relegation gegen den VfB Forstinning II einen Kreuzbandriss zugezogen und wird deshalb noch lange fehlen. „Das ist natürlich ein schwerer Schlag für uns, aber wir werden es irgendwie auffangen“, gibt sich Bergmann optimistisch. „Wir haben definitiv eine konkurrenzfähige Mannschaft und können in jedem Spiel drei Punkte holen.“

TSV Zorneding: Zweites System als Plan B?

Auch weil der TSV zwei Neuzugänge für sich gewinnen konnte. Der erfahrene Torhüter Michael Pohn kommt vom benachbarten TSV Moosach und soll den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten befeuern. „Wir haben ihn nicht speziell als Nummer eins geholt. Er muss sich beweisen“, kündigt Bergmann an. Außerdem stößt mit Michael Witaschek vom FC Stern eine Verstärkung für den Offensivbereich hinzu.

Bis zum Saisonstart am 21. August möchte Sascha Bergmann seinem Team am liebsten noch eine Portion Variabilität verleihen: „Ein zweites System als Plan B wäre gut. Außerdem werden wir in der Vorbereitung den Fokus auf Gegenpressing und Kontersituationen legen.“ Die Zornedinger Fußballer um Sascha Bergmann haben also einen klaren Plan. Sie möchten nichts dem Zufall überlassen und in der Vorbereitung den Grundstein für eine erfolgreiche Saison in der Kreisliga legen. (fhg)

Zornedinger Testspiele

Sonntag, 17. Juli, 15.30 Uhr: TSV Sauerlach (A); Freitag, 22. Juli, 19 Uhr: TSV Hohenbrunn (A); Sonntag, 24. Juli, 17 Uhr: TSV Steinhöring (A); Fr., 29. Juli, 19 Uhr: ESV München Ost (H); So., 31. Juli, 14.30 Uhr: FC Falke M’Schwaben (H); So., 7. August, 14.30 Uhr: TSV Grafing (A); Sonntag, 14. August, 14.30 Uhr: FC Perlach (H).