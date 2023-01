„Es war wirklich sensationell“ – TSV Zorneding überzeugt bei Bezirksmeisterschaft in Manching

Paul Freihaut traf zum Ausgleich gegen Fatih Ingolstadt. © FuPa

Die Fußballer des TSV Zorneding haben ihren winterlichen Futsal-Ausflug erneut mit einer starken Leistung unterstrichen.

Zorneding – Es war ein erfolgreiches Experiment. Nur eine Woche nach der erfolgreichen Qualifikation für die Oberbayerische Meisterschaft hinterließen sie beim Bezirksfinale in Manching trotz des Ausscheidens in der Gruppenphase einen bleibenden Eindruck.

„Es war wirklich sensationell, was die Jungs dort abgeliefert haben. Wir waren diszipliniert, aber auch mutig“, war Trainer Rudolf Riedl stolz auf seine Schützlinge.

Als krasser Außenseiter ging der Kreisligist mit einem gemischten Team aus erster und zweiter Mannschaft ins Rennen. In der Gruppe warteten mit dem SB Chiemgau Traunstein (Landesliga), dem TSV Murnau und dem FC Fatih Ingolstadt (beide Bezirksliga) ausschließlich höherklassige Gegner auf die TSV-Auswahl. „Wir mussten über den Willen kommen. Wir wollten uns nicht verstecken oder mauern“, gab Riedl Einblicke in die taktische Herangehensweise.

Im Auftaktspiel gegen den späteren Turniersieger Fatih Ingolstadt gelang die erste Überraschung. Kurz vor Ende der Partie traf Paul Freihaut zum „verdienten Ausgleich“ und sicherte dem Riedl-Team ein 2:2-Remis. „Fatih hat uns unterschätzt und teilweise überheblich gespielt, das haben wir ausgenutzt.“

Auch gegen Traunstein verlangte man dem Favoriten alles ab, unterlagen am Ende knapp mit 2:3. In der abschließenden Begegnung gegen Murnau wollte der TSV mit einem Sieg die Chance aufs Weiterkommen wahren. Bis wenige Sekunden vor Schluss sah es danach aus, als würde der Plan aufgehen. Dank Toren von Niklas Eberhardt und Ralph Grillmayer lag Zorneding mit 2:1 in Führung, musste dann jedoch den späten Ausgleich hinnehmen. Trotz ansprechender Leistungen war somit das Zornedinger Aus besiegelt.

„Dennoch war es klasse, wie wir in jedem Spiel dagegengehalten haben. Gegen wirklich mächtige Teams haben wir uns viele Torchancen erspielt und uns teuer verkauft“, fasste Riedl zusammen. „Es war ein wirklich tolles Erlebnis. Die Jungs waren begeistert und wollen auf jeden Fall wieder Futsal spielen. Auf der Heimfahrt haben wir bei uns im Auto noch ganz angeregt diskutiert, sodass ich mich zweimal verfahren habe.“ In der nächsten Winterpause soll das Experiment Futsal „definitiv“ fortgesetzt werden. (Florian Hennig)