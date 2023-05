„Deutliche Entwicklungsschritte“ – Zorneding verlängert mit seinem Trainergespann Bergmann/Heppert

Unterschrift unter die Verträge: Zornedings Fußballchef Jakob Bouacha (li.) und Vize Mark Grusz (r.) freuen sich mit ihren Trainern Sascha Bergmann (2.v.l) und Florian Heppert. ez © EZ

In Zorneding wächst etwas heran. Seit der Winterpause hat der Kreisligist einen Lauf, kletterte vom neunten bis auf den vierten Tabellenrang.

Zorneding – „In der Hinrunde hatten wir eine Schwächephase. Inzwischen sind wir aber sehr konstant“, sagt Zornedings Abteilungsleiter Jakob Bouacha. Die logische Konsequenz brachten die Verantwortlichen beim TSV nun unter Dach und Fach, indem sie die Verträge mit ihrem Trainergespann Sascha Bergmann und Florian Heppert um ein weiteres Jahr verlängerten.

„Wir haben deutliche Entwicklungsschritte wahrgenommen. Das hat uns in unserer Ansicht bestätigt, dass beide weiterhin die Richtigen sind“, erklärt Bouacha. Damit gehen beide Seiten im kommenden Spieljahr in ihre dritte gemeinsame Saison. Nach dem Aufstieg 2022 und dem höchst wahrscheinlichen Klassenerhalt 2023 möchten sich die Zornedinger unter dem Duo Bergmann/Heppert weiter in der Kreisliga etablieren und mittelfristig sogar an der Bezirksliga anklopfen.

„Erst einmal fehlt uns noch ein Punkt zum Nichtabstieg, ich bin eher der Pessimist“, richtet Coach Bergmann den Fokus noch auf das Hier und Jetzt. „Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wir sind zu 99 Prozent durch“, hält Co-Trainer Heppert dagegen. Sonst sprechen beide eine gemeinsame Sprache, waren zuvor bereits in Waldtrudering ein erfolgreiches Gespann.

In Zorneding haben beide noch einiges vor. „Für uns war es nie ein Thema, woanders hinzugehen. Wir spüren hier das Vertrauen, unsere Ideen umsetzen zu können“, erklärt Bergmann. „Wir haben uns sehr gefreut, dass der Verein weiterhin Lust auf uns hat. Hier ist alles so familiär. Für uns ist es eine wahre Wohlfühloase“, ergänzt Heppert. Die gegenseitige Wertschätzung könnte kaum größer ausfallen. In Zorneding bleibt also zusammen, was offensichtlich zusammen gehört. (fhg)