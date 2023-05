Joker Maximilian Jarosch dreht Derby - TSV Zorneding befreit sich aus Abstiegskampf

Maximilian Jarosch traf doppelt für den TSV Zorneding. © Stefan Rossmann

Der TSV Zorneding hat das Fußball-Landkreisderby gegen den TSV Oberpframmern in der Kreisliga 3 (München) mit 4:2 (1:2) Toren für sich entschieden.

Zorneding – Dabei drehten die Zornedinger die Partie trotz eines frühen 0:2-Rückstands letztlich noch zu ihren Gunsten. Nach einem langen Ball von Oberpframmerns Florian Köster über die Zornedinger Kette nutzte Daniel Esterl (8.) seine Freiheiten und traf zur Gästeführung. Als Florian Köster (20.) selbst per Schuss ins lange Eck zum 0:2 erfolgreich war, vermutete die Zornedinger Seite bereits einen gebrauchten Tag. „Zu Beginn war unser Positionsspiel einfach nicht gut, deswegen mussten wir etwas verändern“, sagte Trainer Sascha Bergmann.

Zornedings Coach brachte noch vor der Pause den erfahrenen Angreifer Maximilian Jarosch in die Partie. „Dann hatten wir vorne immer jemanden in der Box. Das hat unserem Spiel gut getan“, so Bergmann. Noch vor dem Seitenwechsel bedankte sich Jarosch (43.) erstmals bei seinem Trainer für das Vertrauen, als er eine Flanke von Markus Bayer per Direktabnahme verwertete.

TSV Zorneding: Erst Derbysieg, dann Party im Maibaumstüberl

In der Halbzeitpause trat Zornedings Co-Trainer Florian Heppert in den Mittelpunkt, der laut Bergmann „genau die richtigen Worte fand“ und die Heimelf höchst motiviert in die zweite Hälfte schickte. Matthias Schuster (51.) egalisierte das Derby und Jarosch (57.) drehte die Begegnung mit seinem zweiten Treffer. Beide Male stach Tobias Knöcklein mit einer starken Vorarbeit heraus. „Wenn du natürlich solche Flanken bekommst, dann ist das Toreschießen nicht mehr all zu schwer“, schickte ein bescheidener Jarosch lobende Worte an seinen Teamkollegen.

In der Schlussphase schloss Markus Bayer (90.+3) einen Konter erfolgreich ab. Damit zementierte er den Zornedinger Derbysieg, der anschließend im Maibaumstüberl gefeiert wurde.

„Von unserer Seite war es einfach zu wenig. Wir haben heute viele Grundtugenden vermissen lassen“, nannte Oberpframmerns Florian Lechner im Nachgang die Gründe für die Niederlage. „Wir bekommen einfach zu viele und zu einfache Gegentore.“ Durch den Sieg zog der TSV Zorneding in der Tabelle am Nachbarn aus Oberpframmern vorbei und befreite sich damit endgültig von allen Abstiegsängsten. (Florian Hennig)

Zorneding: Pohn, Ullrich, Bayer, Matthias, Lentner, Knöcklein, Kasper, Eberhardt, Schuster, Englmann, Witaschek - Ziepl, Jarosch, Höger.

Oberpframmern: Krötz, M. Niedermaier, Leidl, Lutz, Tristl, Pommer, D. Esterl, D. Niedermaier, Probst, Kronester, Köster - L. Esterl, Borutta