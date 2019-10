Zornedings Hommelsen über Englmann: „Macht in jedem Spiel sein Törchen“

Kreisklasse 6 kompakt: Steinhörings Saglar mit klarer Ansage

von Julian Betzl schließen

Steinhörings Trainer Murat Saglar findet klare Worte vor dem Auswärtsspiel beim SV Dornach II. TSV Zornedings Sprecher Walter Hommelsen

SV Dornach II –

TSV Steinhöring Sa. 12:30

Gar nicht zufrieden zeigte sich Steinhörings Trainer Murat Saglar mit Auftreten und Ausgang der letzten beiden Partien. „Die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Ein Punkt ist zu wenig. Und die Art und Weise, wie wir in der ersten Halbzeit gegen Egmating aufgetreten sind, hat mir gar nicht gefallen.“ Dadurch verbaute sich der TSV auch die gute Ausgangsposition nach dem Sieg über Parsdorf und ist jetzt „ein bisschen unter Zugzwang“, so Saglar. Die Partie in Dornach scheint machbar, auch wenn der Trainer jede Menge Arbeit erwartet. „Wir sind auf alle Fälle bemüht, wieder in die Spur zu kommen.“ arl Tipp – 1:3

SpVgg Höhenkirchen –

TSV Zorneding So. 14:30

Erst vier Punkte hat der TSV Zorneding bislang liegen gelassen, was maßgeblich an der betonharten Abwehr liegt. Fünfmal hielt die beste Defensive der Liga ihren Kasten sauber und kompensiert aus Sicht von Fußballchef Walter Hommelsen dadurch das Fehlen von verlässlichen Torjägern. „Gut, Christoph Englmann macht gerade fast in jedem Spiel sein Törchen. Aber ansonsten wird es nach den Verletzungen von Manu Krauss und Sascha Pollich vorne richtig dünn.“ Mit ihrem Bollwerk im Rücken will der TSV in Höhenkirchen seine Mitgliedschaft im Spitzentrio verlängern. Hommelsen blickt aber auch über den Tabellenrand hinaus: „Insgesamt sind wir mit der Weiterentwicklung unseres jungen Teams sehr zufrieden. Das war ja eine der wichtigen Vorgaben für diese Saison.“ bj Tipp – 0:1