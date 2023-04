Ein Schuss, zwei Tore – Zorneding und Ebersberg teilen sich leistungsgerecht die Punkte

2:2 im Derby

Das Kreisliga-Derby zwischen dem TSV Zorneding und dem TSV Ebersberg hat keinen Sieger gefunden. Beide Teams trennten sich im Zornedinger Sportpark mit 2:2.

Zorneding – Bereits früh bekamen die 170 Zuschauer etwas geboten. Nach nur wenigen Minuten entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für die Hausherren, nachdem Markus Weth im Strafraum regelwidrig attackiert worden war. Zornedings Kapitän Markus Bayer (5.) traf halbhoch ins linke Eck.

Wenig später war die Begegnung schon wieder ausgeglichen. Zornedings Moritz Benkert fälschte eine Ebersberger Flanke unglücklich ab, sodass sich der Ball tückisch über Schlussmann Michael Pohn hinweg ins lange Eck senkte (10.). Kurz vor der Pause waren die Gäste erneut erfolgreich. Eine Freistoß-Hereingabe von Ägidius Wieser (44.) ging an Freund und Feind vorbei ins Tor.

„Ebersberg hat einmal aufs Tor geschossen und zwei Treffer erzielt“, kommentierte Zornedings Coach Sascha Bergmann den Rückstand mit einem Schmunzeln. Noch vor dem Pausenpfiff schlug Zorneding zurück. Hugo Matthias (45.) nahm einen Abpraller direkt und traf zum 2:2. Im zweiten Spielabschnitt ergab sich ein ähnliches Bild. Die Platzherren waren die überlegene Mannschaft, taten sich jedoch schwer, ihre spielerischen Vorteile in Zählbares zu verwandeln.

„Im letzten Drittel ist ihnen aber häufig nicht mehr viel eingefallen. Wir haben heute gezeigt, was mit Wille und Disziplin möglich ist. Wir sind nämlich mit unserem allerletzten Aufgebot angetreten“, so Ebersbergs Trainer Timur Tepedelen, der im Alter von 44 Jahren selbst rund 60 Minuten auf dem Feld ackerte. „Auf einer Skala von eins bis zehn würde ich mir eine vier geben“, so Tepedelen.

„Ich musste viele Lücken füllen. Nach der Heimfahrt konnte ich gefühlt eine halbe Stunde lang nicht aus dem Auto steigen. Mir tat alles weh“, scherzte der Coach der Kreisstädter. Mit dem Punktgewinn waren beide Seiten am Ende einverstanden. (fhg)

Zorneding: Pohn, Ullrich, Bayer, Matthias, Lentner, Knöcklein, Benkert, Eberhardt, Mikusch, Englmann, Weth - Witaschek, Kaiser, Schuster, Hartinger. Ebersberg: Pohl, Wieser, Winkler, Schaller, Obermair, Volkmann, Tepedelen, Eglseder, S. Niedermaier, Häußler, Oeckl - Schütze, A. Niedermaier, Markio.