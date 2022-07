TSV Zorneding: Offensivfeuerwerk beim Auswärtserfolg

Teilen

Sascha Bergmanns Mannschaft spielt bis jetzt eine gute Vorbereitung. © sro

Der TSV Zorneding ist bereit für die neue Saison. Besonders glücklich sind die Zornedinger über ihren Neuzugang Michael Witaschek.

Zorneding – Beim 7:0 (1:0)-Auswärtserfolg gegen den TSV Hohenbrunn brannte der TSV Zorneding ein echtes Offensivfeuerwerk ab. „Wir haben konsequent unsere Chancen genutzt. In der ersten Hälfte war es aber noch komplizierter“, fasste Zornedings Coach Sascha Bergmann zusammen. Neuzugang Michael Witaschek (49./54./64.) erzielte sogar einen lupenreinen Hattrick.

Außerdem trafen Paul Schweighardt (14.), Pascal Dornstädter (70.), Niklas Eberhardt (83.) und Thomas Hahn (89.) für den TSV im Duell der beiden Aufsteiger in die Kreisliga.

TSV Zorneding: Später Ausgleich rettet Bergmann-Elf

Zwei Tage darauf gastierte die Bergmann-Truppe beim TSV Steinhöring (Kreisklasse). Die Mannschaft von Petar Jokic erwies sich als schwierigere Aufgabe – 2:2 (1:1). „Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten. Ich bin sehr zufrieden“, fasste Jokic zusammen. Johannes Redl brachte die Gastgeber nach einer Pressingsituation früh in Front (4.). Die Zornedinger schlugen in Person von Sololäufer Michael Witaschek zurück (24.). „Er hat große Qualitäten. Wir werden noch viel Freude an ihm haben“, ist sich Bergmann sicher. In der Endphase brachte Redl die Steinhöringer mit seinem zweiten Treffer auf die Siegerstraße (79.). Maxi Jarosch gelang jedoch der 2:2-Ausgleich (85.).

Steinhöring trifft am Donnerstag auf den Putzbrunner SV (19.30 Uhr), Zorneding am Sonntag auf die SG Markt Schwaben (14.30 Uhr).

.