TSV Zorneding unterliegt knapp in Ottobrunn - „Zum Schluss fingen unsere Knie zu schlottern an“

In der Kreisliga 3 hat der TSV Zorneding als furios gestarteter Aufsteiger einen Rückschlag hinnehmen müssen und unterlag dem TSV Ottobrunn.

Zorneding – „Wir haben den Anfang verpennt und hatten später nicht das nötige Spielglück“, resümierte Zornedings Co-Trainer, der aktuell für Sascha Bergmann (Urlaub) das Zepter übernimmt. In der Tat wirkten die Platzherren zu Beginn schläfrig. Folgerichtig kam Ottobrunn nach einem Zornedinger Stellungsfehler zum Führungstreffer. Torhüter Benedikt Hartl hielt die Gastgeber mit zwei starken Paraden in Schlagdistanz, ehe die Heppert-Elf begann, offensive Akzente zu setzen.

Sengül, Englmann und Witaschek vergaben jedoch beste Möglichkeiten. „Zum Schluss fingen unsere Knie zu schlottern an. Es waren viele lange Bälle dabei. Wir müssen lernen, in so einer Situation die Ruhe zu bewahren. Das wird gleich Trainingsinhalt kommende Woche sein“, kündigte Heppert an. Dazu sollen seine Schützlinge bestenfalls „an dieser Niederlage wachsen“. (fhg)

Zorneding: Hartl, Ullrich, Ziepl, Lentner, Eberhardt, Sengül, Schuster, Jarosch, Englmann, Witaschek, Schwürzenbeck – Bayer, Knöcklein, Bouacha, Pollich.