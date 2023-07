Robuster Regionalligist: Türkgücü offenbart Forstinninger Schwachstellen

Teilen

Neuzugang Mohamad Awata (29) bringt als spielender Co-Trainer die Routine aus 106 Regionalligapartien nach Forstinning mit. Er spielte 60 Minuten in München. © sro

Recht achtbar zog sich der VfB Forstinning bei einer weiteren Vorbereitungspartie beim Münchner Regionalligisten Türkgücü München aus der Affäre.

Forstinning – Am Ende siegte der mit ehemaligen Zweit- und Drittligaakteuren ausstaffierte Gastgeber zwar mit 2:0 Toren, doch vor allem mit der Abwehrarbeit überzeugte das Landesligateam von VfB-Trainer Florian Hahn: „Mit unserer Defensivleistung gegen den Ball bin ich zufrieden. Man merkt, dass wir deutlich mehr Qualität haben, wenn alle Mann an Bord sind.“

Damit sprach Hahn vor allem den Einsatz der drei Stammkräfte Nico Weismor, Korbinian Hollerieth und Mustapha Sillah an, die zuletzt bei den Partien gegen Langengeisling und Neuried gefehlt hatten. „Wie haben aber keine Nadelstiche gesetzt. Uns fehlte der Glaube und die Überzeugung, dass wir solch einem Gegner auch weh tun können. Wir sind nicht konsequent nachgerückt, auch bei den Freistoßen aus dem Halbfeld und den Eckbällen haben wir Verbesserungspotenzial“, monierte der Fußballfachmann das mangelhafte Vertikalspiel.

Immerhin versuchte Forstinning in den Presssituationen, spielerische Lösungen zu finden anstelle einfacher langer Bälle. In den ersten 30 Spielminuten hielt der VfB den Regionalligisten meist erfolgreich aus dem eigenen Strafraum fern, vor dem Seitenwechsel erhöhte Türkgücü aber die Schlagzahl deutlich. Albano Gashi schlenzte über das Tor, VfB-Schlussmann Marko Susac parierte einen satten Versuch von Serhat Imsak und Christoph Rech visierte aus kürzer Distanz die Latte an.

Gegen den Freistoßknaller zum 1:0 (41.) von Maximilian Berwein war allerdings kein Kraut gewachsen. Die zweite Halbzeit gestaltete Forstinning etwas offener, doch der gegnerische Strafraum blieb eine Tabuzone. Immerhin hielt die Abwehr zunächst weiteren Schaden fern, erst in der 81. Minute erhöhte David Abrangao nach einer Hereingabe auf 2:0. Weitere Gegentoren verhinderte Susac mit drei Glanztaten in der Schlussphase der Partie. (arl)

VfB Forstinning: Marko Susac, Mathias Hirt, Dimitar Kirchev (77. Christos Gangutis), Niklas Mayer (60. Niko Papatzimos), Bakary Touray (77. Lukas Bauer), Mohamad Awata (60. Felix Meier), Korbinian Hollerieth, Nico Weismor, Mustapha Sillah, Paul Angermaier (60. Ante Basic), Matija Milic.