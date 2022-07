VfB Forstinning auf der Euphoriewelle: „Schwung mitnehmen und dranbleiben“

Den dritten Siegerjubel wollen (vorne) Ivan Bacak, Mohamed Al Hosaini und der VfB in Geretsried zeigen. Foto: sro © sro

Zwei Spiele, sechs Punkte. Drittes Spiel, ein weiterer Sieg und dann neun Zähler? Diese Gedankengänge beschäftigen die Fans des VfB Forstinning vor der Partie beim TuS Geretsried.

Forstinning – Eingebettet wird diese Begegnung zwischen TuS und VfB am dritten Spieltag der Landesliga Südost von einem Rahmenprogramm mit viel Jugendfußball, anlässlich der „TuS-Tage“ an diesem Wochenende beim Geretsrieder Sportverein.

Der TuS ist ein angestammter Landesligaverein, wechselte aber mit Beginn dieser Saison von der Südwest- in die Südostgruppe. Der Saisonstart verlief für die Mannschaft von Trainer Martin Grelics ambivalent. Dem 5:1-Auftakterfolg über das aktuelle Schlusslicht SE Freising folgte eine deprimierende 1:6-Niederlage beim TuS Holzkirchen. Reichlich Tore also in den beiden Partien. Mit einem Torverhältnis von 6:7 nach zwei Begegnungen kann allerdings kein Übungsleiter zufrieden sein.

Keine Gelegenheit zum Spionieren bekam Forstinnings Cheftrainer Ivica Coric aufgrund der eigenen Verpflichtungen in dem aktuell engen Terminkalender. Auf alle Fälle sollte ein Augenmerk auf den Geretsrieder Stürmer Srdan Ivkovic (bereits drei Saisontore) gelegt werden, ansonsten kann der VfB-Coach den Kontrahenten schwer einschätzen. Der Fokus gilt aber natürlich erst einmal der eigenen Truppe, die doch etwas überraschend einen blitzsauberen Saisonstart hinlegte.

„Wir schauen, dass wir den Schwung mitnehmen und dranbleiben.“ Coric hofft also auf eine Fortsetzung der momentan gerittenen Euphoriewelle nach den Siegen über die in Bayerns dritthöchster Amateurliga etablierten Vereine aus Ampfing und Kirchheim. Die Ligatauglichkeit wies der Aufsteiger damit schon einmal überdeutlich nach, in beiden Partien zeigte Forstinning jeweils auch im Spielaufbau eine bessere Vorstellung als die jeweiligen Kontrahenten. Zusammen mit der, trotz zweier Gegentreffer gegen Ampfing eigentlich souveränen Abwehr, sollte auch in Geretsried die Füllung des Punktekontos mit zumindest einem Zähler möglich sein. arl

Landesliga Südost

3. Spieltag

FC Unterföhring - Kirchheimer SC (Fr.)

TSV 1880 Wasserburg - SBC Traunstein (Fr.)

TSV Ampfing - TSV Eint. Karlsfeld (Fr.)

FC SF Schwaig - ASV Dachau (Fr.)

Samstag, 23. Juli

SE Freising - SSV Eggenfelden 14:00

SV Pullach - SV Bruckmühl 14:00

TuS Geretsried - VfB Forstinning 17:00

SpVgg Landshut - TuS Holzkirchen (26.7.)

TSV Brunnthal - TSV Grünwald (9.8.)