A-Klasse 6: Unliebsame und willkommene Überraschungen

Bestens aufgelegt präsentierte sich die Ebersberger Reserve (blau) um Matthias Erhard im Duell mit dem Tabellenführer TSV Hohenbrunn (grün). Das hohe Pressing der Markio-Mannen war der Erfolgsschlüssel zum 3:0-Coup. © s.rossmann

Mit einem vor allem auch in der Höhe überraschenden 3:0 besiegte die Zweitvertretung des TSV Ebersberg den A6-Spitzenreiter TSV Hohenbrunn mit 3:0.

TSV Ebersberg II – TSV Hohenbrunn 3:0

Nach der einer der unzureichenden Chancenverwertung geschuldeten Derbyniederlage gegen Baldham II rehabilitierte sich der TSV II damit. „Wir haben einfach einen guten Tag erwischt und können sehr zufrieden mit der Leistung sein,“ lobte Trainer Manuel Markio sein Team und freute sich vor allem über die Tore, „nachdem wir gegen Baldham noch 15 oder 16 Chancen vergeben haben“.

Bei der Führung von Jonas Häusler half der Wind etwas mit, sein Freistoß aus dem Halbfeld senkte sich ins Hohenbrunner Netz (30.). Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Marvin Skowronek auf 2:0 (42.). Das hohe Pressing der kleinen Eber hatte sich also ausgezahlt. Eine Koproduktion der beiden Ebersberger Einwechselspieler Philipp Schmidt und Frederic Jacob erbrachte durch Jacob dann mit dem 3:0 die endgültige Entscheidung (65.). arl

TSV Ebersberg II: Schmidmaier, Giglinger, Häußler, Schütze, Köckeis, Erhard, Albrecht, Gröninger, Niedermaier, Weigl, Skowronek, Regler, Jacob, Schmidt.

Grüne Heide Ismaning II – TSV Zorneding II 3:1

Die Zornedinger Reserve hat im Rennen um den Aufstieg in die Kreisklasse einen Rückschlag hinnehmen müssen und unterlag in Ismaning mit 1:3 (0:2). „Es war frustrierend. Die Leistung in der ersten Hälfte war unsere schlechteste in der gesamten Saison“, nahm TSV-Trainer Rudolf Riedl kein Blatt vor den Mund. „Nach der Pause haben wir immerhin alles versucht.“

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Zornedinger bereits mit 0:2 in Rückstand (26., 39.). Sebastian Hörmann (52.) sorgte durch einen verwandelten Strafstoß für den Anschluss. „Dann haben wir leider ein paar Möglichkeiten liegen gelassen, nur Pfosten und Latte getroffen“, beschrieb Riedl den weiteren Verlauf der Partie, die mit einem erfolgreichen Ismaninger Konter (90.) endete. „Ich hoffe, dass es nur ein Ausrutscher war. Es sind noch ausreichend Punkte zu vergeben und unsere Konkurrenten sind auch nicht immer sattelfest bzw. müssen uns erst schlagen. Aber wir müssen unsere Hausaufgaben künftig besser erledigen“, glaubt Riedl nach wie vor an eine Chance im Aufstiegsrennen. fhg

Zorneding II: Hilger, Ziepl, Grillmayer, Tieking, Holzmann, Eberhardt, Hartinger, Hörmann, Dornstädter, Hahn, Rimböck - Englmann, Ostner, Steinmaier, Gerdemann, Kapfelsperger.

TSV Moosach – SC Baldham-Vaterstetten II 4:1

Nach der derben Pleite in Haar haben die Kicker des TSV Moosach gegen den SC Baldham-Vaterstetten II ein Zeichen gesetzt. Direkt in Minute 3 ging Moosach durch Kristijan Santic in Führung. Nach der Halbzeit erhöhte die Heimelf durch Kristian Zirdum auf 2:0 (57.). Daraufhin kam schnell die Reaktion von Baldham mit dem 1:2 (61.). Durch zwei weitere Tore (67., 69.) konnte Kristian Zirdum seinen Dreierpack perfekt machen. Durch den 4:1-Sieg haben die Moosacher den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wieder gefunden.

Moosach: Vukovic, Möltner, Popovic, Zirdum, Mäusl, Stürzer, Sengün, Santic, Kamara, Weidmann, Alba Bataller; Alezdin, Holzwart, Wagner. pso

SV Dornach II – TSV Grafing II 1:1

Diese verflixten Schlussminuten, dürfte sich Grafings Coach Quirin Kistler nach Abpfiff gedacht haben. Schließlich verwaltete seine Elf den 1:0-Vorsprung (Leonhard Oswald/33.) über knapp 60 Minuten hinweg gut. Bis Nikolas Staber doch noch zwei Zähler von der Punktetafel abzog – das späte 1:1 (89.). bj

Grafing II: Jannasch, Bauer, Seifert, Oswald, Dizdarevic, Lazarus, Djumsiti, Geissler, Brauckmann, Kitzberger, Kinzl; Maisch, Heuermann, Kraus, Weiland.