Unschön gerettet: Hoffnungsschimmer für die Eber

Wieder eine große Chance vergeben: Ebersbergs Maximilian Lüngen verpasste knapp und ärgerte sich, TSVO-Keeper Ludwig Huber und Tobias Lutz können beruhigt abdrehen. Dennoch siegten am Ende die Gäste. © Rossmann

TSV Oberpframmern unterliegt 0:1 dem TSV Ebersberg - und bleibt drinnen.

Oberpframmern – Ein schöneres Ambiente als an diesem sonnigen Sonntag hätten sich Anhänger und Spieler des TSV Oberpframmern eigentlich gar nicht ausmalen können, um den Klassenerhalt zu feiern. Tatsächlich konnte die Heimelf um Spielertrainer Manu Lutz auch einen Haken hinter ihren Kreisligaverbleib setzen. „Aber nach so einer Leistung will man eigentlich gar nicht feiern“, meinte TSVO-Sprecher Michael Huber hörbar enttäuscht ob der 0:1-Niederlage gegen den TSV Ebersberg.

Torraumszenen konnten beide Teams den gut 100 Zuschauern so gut wie nie anbieten. Aber immerhin hätten die Gäste mit ihrem Offensivpressing durchgehend darum gekämpft, fand Huber. Mit dem Pausenpfiff waren die Eber ihrem Führungstor ganz nahe, scheiterten aber vom Elfmeterpunkt. „Außer einer Halbchance, die Manu Lutz übers Tor geköpft hat, haben wir vorne nichts Richtiges zustande gebracht“, hielt Huber den Gäste-Siegtreffer folglich für leistungsgerecht und den Handelfmeter, den Eber-Kapitän Maxi Volk verwandelte (85.), für berechtigt. „Manu köpft sich an den eigenen Arm, nach dem Regelwerk eine klare Sache. Ich persönlich find‘s einen Schmarrn.“

Letzte Saison für Florian Niedermaier

Neben der Niederlage sorgte Pframmerns Abwehrroutinier Florian Niedermaier mit seiner Notbremse (87.) für den zweiten bitteren Beigeschmack zum Klassenerhalt. Nach über einem Vierteljahrhundert im Klub war dieser Platzverweis die vorerst letzte Aktion des 33-Jährigen im TSVO-Dress. Huber: „Flo hat wegen seinem Umzug schon lange angekündigt, dass das seine letzte Saison ist. Ziemlich schade, dass er durch die Rotsperre am letzten Spieltag nicht mehr auf dem Feld dabei sein kann.“

Oberpframmern: L+G Huber, M+F Niedermaier, T+E Lutz, Kotter, Esterl, Fürst, Pommer, Lechner; Krötz, Wagner, Leidl, Röttinger. TSV Ebersberg: S+M Volk, Grünwald, Wiener, L.Volkmann, Obermair, Schaller, Münch, Wieser, St.Niedermaier, Lüngen; Schmidmaier, Sev.Niedermaier, Tepedelen, Gockner.