Unterstützung für Aßlinger Unparteiische – Vorstand stattet Schiedsrichter mit Headset aus

Teilen

Über ein neues Funkheadset darf sich der Aßlinger Spitzen-Schiedsrichter Dominik Kappelsberger (Mitte) freuen. Er nahm es im Beisein der TSV-Vorsitzenden Michael Kurzmeier (r.) und Wilfried Graupe (l.) durch die Vertreter der Sponsoren, Klaus Kunert (Eder GmbH/2.v.l.) und Christian Brenner (Raiffeisen-Volksbank Ebersberg), entgegen. Foto: tsv/Claudio Capobianco © tsv/Claudio Capobianco

Aßlings Schiedsrichter-Eigengewächs Kappelsberger pfeift seit 2022 in der Bayernliga. Das dafür benötigte Funkgerät hat er nun von seinem Heimatverein bekommen.

Aßling – Ohne sie, die Schiedsrichter, beginnt kein Fußballspiel. Seit mehreren Jahren mahnt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) die immer kleiner werdende Zahl an Unparteiischen an. Der TSV Aßling engagiert sich entgegen dem Trend sehr stark für seine „Männer in Schwarz“, die für den Verein vom Büchsenberg pfeifen.

„Wir versuchen neben unseren Mannschaften im Verein auch unsere Schiedsrichter bestmöglich zu unterstützen“, betont der TSV-Vorsitzende Michael Kurzmeier. Seit etlichen Jahren erfüllt der TSV Aßling das Schiedsrichtersoll für den Verband. Mit dabei ist seit gut zwölf Jahren auch Dominik Kappelsberger (26 Jahre).

Die meisten Jugendlichen tragen mit 14 Jahren vielleicht Zeitungen aus, um sich etwas Taschengeld dazu zuverdienen. „Darauf hatte ich keine Lust, ich wollte lieber etwas mit Fußball machen“, gibt Kappelsberger zu. Dabei ist der Aßlinger beim Pfeifen hängen geblieben. Kappelsberger ist seit seiner Schulung, Jahr für Jahr als Schiedsrichter aufgestiegen und feierte in 2022 sein Debüt als Referee in der Bayernliga. Auch etliche Spiele an der Linie in der A-Junioren-Bundesliga hat Kappelsberger bereits absolviert.

In der neuen Liga wird jedoch vom Verband gefordert, dass der Hauptschiedsrichter über ein Funkheadset für das Schiedsrichterteam verfügt. Diese Anschaffung ermöglichten Kappelsberger nun zwei lokale Sponsoren, die die TSV-Vorstandschaft für das Projekt angesprochen hatten. Die Kosten in Höhe von knapp 1300 Euro wurden von der Firma Eder GmbH aus Tuntenhausen sowie der Raiffeisen-Volksbank Ebersberg übernommen.

Der 3. Vorsitzende des TSV, Wilfried Graupe, bedankte sich im Namen des Verein „recht herzlich bei beiden Firmen, das sie uns in diesem Projekt unterstützt haben“. Es sei „ein sehr positives Signal, das man auch als Schiedsrichter unterstützt wird“. Ebenso bedankte sich auch Schiri Kappelsberger bei den beiden Sponsoren für die Spende, als beim gemeinsamen Treffen mit den Vertretern Christian Brenner (Raiffeisenbank) und Klaus Kunert (Eder GmbH) das „Set“ überreicht wurde. Damit ist der 26-Jährige für die kommenden Spielleitungen bestens ausgestattet und steht so nun im direkten Austausch mit seinen Assistenten an der Linie. Die Aßlinger Vorstandschaft ist stolz auf ihn und wünschte ihm weiterhin viel Erfolg.

Die Fußballsparte des TSV sucht permanent weiter nach Jugendlichen und Erwachsenen, die Interesse am Schiedsrichterwesen haben. Infos dazu erhält man per Mail beim 2. Vorsitzenden Felix Zeibe (2.Vorstand@tsv-assling.de). (ez)