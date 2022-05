SCBV gelingt Überraschungssieg

Geballte Siegerfaust: Roman Krumpholz und der SCBV hoffen wieder auf den Klassenerhalt. © Rossmann

BEZIRKSLIGA OST Rivalen verlieren – SCBV siegt und kann sich über Relegation retten

Aschheim/Vaterstetten – Für die Bezirksliga-Elf des SC Baldham-Vaterstetten ging am Samstagnachmittag ein Fußballwunder in Erfüllung. Jedenfalls wurde der 4:0 (1:0)-Auswärtssieg in Aschheim in diesem Wortlaut von der rot-weißen Spielertraube ausgeschrien. „Ich würde es aber nicht Wunder, sondern eher glücklich nennen, dass wir am letzten Spieltag noch in die Relegation gerutscht sind“, relativierte Baldhams Abteilungsleiter Helmut Lämmermeier. „Das war schon eine ganz kuriose Konstellation.“

Der Reihe nach. Bekanntlich war der SCBV mit der Hypothek von drei Punkten Rückstand auf den SV Reichertsheim und den SV Westerndorf ins Relegations-Finale gestartet, musste also zwingend bei den gesicherten Aschheimern gewinnen. „Die wollten sich aber nix vorwerfen lassen und haben uns keinesfalls etwas geschenkt“, fand Lämmermeier nach einer ausgeglichenen, aber chancenarmen ersten Hälfte.

Fehlvermeidung vor Risiko

FC Aschheim: Pascal Jakob (86. Joshua Omosebi), Benedikt Wellnhofer, Malcom Olwa, Andreas Petermeier, Simon Reitmayer (60. Dennis Merdzanic), Falk Schubert, Alessandro Contento (56. Sebastian Grüner), Lenny Gremm (46. Albert Hofberger), Nenad Elez, Maximilian Finke, David Riepen (76. Stephan Gnadl); Mika Anneser. SC Baldham-Vaterstetten: Solomon Arewa, Michael Reiter, Elsjan Duraj, Simon Lämmermeier (68. Aime Kalenga-Mutombo), Fabian Kreißl, Alpay Özgül, Roman Krumpholz, Noah Benafghoul, Adrian Joszt, Nelson Rook (70. Marko Mikac), Niklas Stepanek (85. Taquoma Sealy); Fabio Di Palma, Marco Höferth. Tore: 0:1 Benafghoul (45.+1), 0:2 Krumpholz (51.), 0:3 Stepanek (65.), 0:4 Sealy (90.+1). Gelbe Karten: Wellnhofer, Finke, Gnadl, Petermeier (FCA) - Benafghoul, Özgül (SCBV). Schiedsrichter: Maximilian Oligschläger (FC Bayern München). Zuschauer: 150

Just als Elsjan Duraj einen scharfen Freistoß nicht zum Führungstor abstauben konnte, lief Forstinnings 1:0 gegen Reichertsheim über den Liveticker (16.). Bewaffnet mit Tröten und Trommeln, legten die etwa 80 mitgereisten SCBV-Anhänger, die U13-Fangruppe vorneweg, auf der Tribüne noch ein paar Dezibel obendrauf.

Weil auf dem Feld aber weiterhin Fehlervermeidung vor Risiko ging, kam die Gästeführung quasi aus dem Nichts. Noah Benafghoul verlängerte am kurzen Fünfereck eine letzte Hereingabe technisch anspruchsvoll per Kopf und mit dem Pausenpfiff ins lange Toreck. Kurz nach dem Seitenwechsel drückte Roman Krumpholz schon die nächste scharfe Flanke mühelos am langen Pfosten zum 2:0 (51.) ins Tor. Aschheim erhöhte den Druck und stellte SCBV-Torwart Solomon Arewa dreimal auf den Prüfstand, ehe auf der anderen Seite – und parallel in Westerndorf – die wichtigsten Entscheidungen des Tages fielen.

„Keine Ahnung“ warum Tor nicht zählt

Derweil zitterte Lämmermeier am Hörer. Hanslmaier berichtete in der Nachspielzeit vom Westerndorfer Ausgleich. Damit wäre der SCBV abgestiegen. „Warum das Tor dann doch nicht gezählt hat, keine Ahnung“, lachte Lämmermeier und konnte sein Glück kaum fassen: Durch die beiden 0:1-Niederlagen der Konkurrenten, standen alle drei Teams tatsächlich punktgleich bei 29 Punkten. Ergo wurde eine Sondertabelle aus den jeweiligen Direktvergleichen gebildet, die (wie berichtet) einen klaren Verlierer und zwei glückliche Relegationsteilnehmer ausweist. „Für Reichertsheim, die nie auf einem Abstiegsplatz waren, ist der direkte Abstieg besonders bitter“, fühlte Lämmermeier einerseits mit dem großen Verlierer des Trios mit. „Andererseits will ich mich ausdrücklich bei Forstinning bedanken, dass sie ihr Spiel ernst genommen-, und wir unser Schicksal endlich wieder in eigener Hand haben.“

SCBV will es beim Feiern „nicht übertreiben“

Weil das erste Wunder eben noch nicht zum Klassenerhalt reicht, „wollen wir‘s beim Feiern nicht übertreiben“, erläuterte der Abteilungsleiter. An Christi Himmelfahrt reist der SCBV für das Relegations-Hinspiel zum SVA Palzing (Anstoß 17 Uhr). Kommenden Sonntag muss der Zwölfte der Bezirksliga Nord in Vaterstetten antreten (17 Uhr). Dann soll die Baldhamer Wunder-Rettung vollendet werden.

Sonertabelle 1. SV Westerndorf 6:4 8 2. SC Baldham-Vaterst. 6:7 5 3. SV Reichertsheim 7:8 3 Hinspiel der Relegation am Donnerstag, 17 Uhr, beim SVA Palzing

„Weil Westerndorf keinen Liveticker hatte, habe ich Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier gebeten, mich auf dem Laufenden zu halten“, summte Lämmermeiers Handy in der 65. Minute: Tor in Westerndorf, 1:0 für Buchbach. Weil sich die Baldhamer Ersatzbank fast erschrocken zur tosenden Tribüne umdrehte, verpasste sie beinahe Niklas Stepaneks Drehschuss zum 3:0 (65.). Damit waren die eigenen Hausaufgaben erledigt, der eingewechselte Taquoma Sealy verdiente sich abschließend ein Fleißsternchen fürs Tor zum 4:0-Endstand in der Nachspielzeit.